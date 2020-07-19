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فن

محمد عبد الرحمن يروج لمسلسل جمجوم وبم بم بصورة مع محمد سالم

الأحد 19/يوليه/2020 - 07:18 ص
صدى البلد
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مريم عزت
نشر محمد عبد الرحمن عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى " انستجرام " صورة بصحبة محمد سالم من مسلسل جمجوم وبم بم. 


وكتب محمد عبد الرحمن: "اللي شايف نفسه حملة يجيي ويسد قدامنا  #الاسود_راجعة.. مسلسل #جمجوم_وبم_بم (الشركة الألمانية لمكافحة الخوارق)🔫 👻 ".


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يذكر أن  مسلسل "جمجوم وبم بم- الشركة الألمانية لمكافحة الخوارق"، بدأ عرضه الخميس الماضي عبر منصة "شاهد" الإلكترونية.


مسلسل جمجوم وبم بم، بطولة محمد عبدالرحمن ومحمد سلام وميرنا جميل وأحمد السعدني ومحمد محمود، وعدد من الفنانين، وتأليف مصطفى صقر، محمد عز، كريم يوسف، إبراهيم خطاب، وإخراج إسلام خيري، وتدور أحداثه في 15 حلقة.



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