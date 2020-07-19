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رياضة

أخبار الرياضة .. حقيقة توقيع لاعب إنبي لـ الأهلي .. تجديد عقد مروان محسن .. وفاة معلق رياضي .. وأول خطوة رسمية للزمالك في ملف نادي القرن

الأحد 19/يوليه/2020 - 07:28 ص
اخبار الرياضة
اخبار الرياضة
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عمرو ابوبكر
نشر موقع "صدى البلد" على مدار أمس السبت، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية.


أعلن المعلق الرياضي أيمن جادة، وفاة مؤيد البدري الذي لقب بشيخ المعلقين في العراق.


قال الإعلامي هانى حتحوت، إن أول خطوة رسمية منتظرة من الزمالك من أجل لقب نادي القرن تحققت، مثلما أعلنت إدارة القلعة البيضاء.


قال عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادي إنبي ، أنه تم إعارة كريم فؤاد لنادي إنبي لمدة موسمين بشروط محددة.


أكد تامر النحاس، وكيل اللاعبين، أن مروان محسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سيجدد عقده مع الأهلي خلال الأيام القليلة المقبلة.


كشف مصدر مسؤول بنادي الزمالك عن تلقي المجلس تأكيدات من جانب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” بشأن موعد الإعلان عن اسم البلد المستضيف لمباريات الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

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