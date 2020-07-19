أخبار الرياضة .. حقيقة توقيع لاعب إنبي لـ الأهلي .. تجديد عقد مروان محسن .. وفاة معلق رياضي .. وأول خطوة رسمية للزمالك في ملف نادي القرن

نشر موقع "صدى البلد" على مدار أمس السبت، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية.









أعلن المعلق الرياضي أيمن جادة، وفاة مؤيد البدري الذي لقب بشيخ المعلقين في العراق.















