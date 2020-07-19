أهم الأخبار.. الأزهر يرفض مشروع قانون دار الإفتاء .. قوات الوفاق تتقدم نحو سرت الليبية .. ووفاة معلق رياضي كبير

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار المهمة على مدار الساعات الماضية، محليا وعالميا.









أرسل الأزهر الشريف خطابا للدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، يتضمن رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر في مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء المصرية المعروض علي مجلس النواب، مؤكدة أن مواد هذا المشروع تخالف الدستور المصري، وتمس باستقلالية الأزهر والهيئات التابعة له، وعلى رأسها هيئة كبار العلماء وجامعة الأزهر ومجمع البحوث الإسلامية .









ذكرت قناة "العربية" أن حكومة الوفاق الليبية منتهية الصلاحية حركت مقاتلين يوم السبت باتجاه مدينة سرت التي تعد البوابة إلى مرافئ النفط الرئيسية بالبلاد التي تقول الحكومة إنها تخطط لانتزاعها من قوات الجيش الوطني الليبي.









أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، أن مصر حجزت 30 مليون جرعة من لقاح كورونا الذي تطوره جامعة أكسفورد بالشراكة مع شركة أسترازينيكا في المملكة المتحدة، والمتوقع إنتاجه فعليا خلال سبتمبر المقبل ، من إجمالي 400 مليون جرعة لقاح سيتم إنتاجها كمرحلة أولى.









أعلن المعلق الرياضي أيمن جادة، وفاة مؤيد البدري الذي لقب بشيخ المعلقين في العراق.









قال مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، إنه يجهز مفاجأة لجماهير النادي الأبيض خلال الفترة المقبلة، تخص الفريق الكروي.









أصدرت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي بيانا أعلنت فيه عن رفضها التطاول على الفنان عبد الرحمن أبو زهرة.



