الملاحظون يصلون لجان الثانوية العامة ويرتدون أدوات التعقيم قبل الامتحان استعدادا لاستقبال الطلاب

وتتم هذه الإجراءات الخاصة بارتداء ادوات التعقيم تحت إشراف عضو لجنة الإدارة بلجنة السير، باعتباره هو المسئول عن تنفيذ الإجراءات ومتابعة تواجد المكلفين بأعمال الامتحانات بغرفة العمليات بالإدارة التعليمية في تمام الساعة السابعة والنصف صباحًا.







وكانت وزارة التربية والتعليم، قررت استحداث مهمة "ضبط جودة إلكتروني" على أن يسمح لعضو من التطوير التكنولوجي (ليس لديه أقارب باللجنة حتى الدرجة الرابعة وكتابة إقرار موانع بذلك) بالتواجد من الساعة 7.30 صباحًا حتى الساعة 9.30 صباحًا، لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية.