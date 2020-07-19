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تعليم

الملاحظون يصلون لجان الثانوية العامة ويرتدون أدوات التعقيم قبل الامتحان استعدادا لاستقبال الطلاب

الأحد 19/يوليه/2020 - 08:02 ص
امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة 2020
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ياسمين بدوي
وصل، منذ قليل، جميع المراقبين والملاحظين إلى مقرات لجان امتحانات الثانوية العامة 2020، استعدادا لاستقبال الطلاب في الثامنة صباحا، لعقد امتحان الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس.



وقام جميع الملاحظين والمراقبين ورؤساء اللجان، بارتداء جميع أدوات التعقيم (ماسك – واقي الوجه – جوانتي – غطاء الحذاء – التعقيم بالبوابة – قياس درجة الحرارة).


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وتتم هذه الإجراءات الخاصة بارتداء ادوات التعقيم تحت إشراف عضو لجنة الإدارة بلجنة السير، باعتباره هو المسئول عن تنفيذ الإجراءات ومتابعة تواجد المكلفين بأعمال الامتحانات بغرفة العمليات بالإدارة التعليمية في تمام الساعة السابعة والنصف صباحًا.


وكانت وزارة التربية والتعليم، قررت استحداث مهمة "ضبط جودة إلكتروني" على أن يسمح لعضو من التطوير التكنولوجي  (ليس لديه أقارب باللجنة حتى الدرجة الرابعة وكتابة إقرار موانع بذلك) بالتواجد من الساعة 7.30 صباحًا حتى الساعة 9.30 صباحًا، لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية.
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