AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بدون ماسكارا.. وصفة سحرية لرموش أكثر كثافة

الأحد 19/يوليه/2020 - 08:07 ص
بدون ماسكارا رموش
بدون ماسكارا رموش طبيعية اكثر كثافة
Advertisements
أسماء عبد الحفيظ

تعتبر العيون سحر المرأة الذي لا يقاوم، لذلك تسعى كل فتاة لتكثيف الرموش ووضع المزيد من الكحل والماسكارا والآيلينر لإبراز جمال العين، فإذا كنتِ من ضمن هؤلاء يمكنك وضع هذا الخليط الطبيعي على الرموش لزيادة كثافة الرموش.

اقرأ أيضا 

وصفات طبيعية للتخلص من تساقط الشعر فى اسبوع 


تقدم رضوى الشربيني أفضل وصفة لتطويل وتكثيف الرموش.


المقادير:

ثمرة بصل مقطعة
زيت زيتون
ماسكارا


طريقة التطبيق:

يوضع البصل المقطع على زيت الزيتون.
يترك لفترة ثم يتم تصفية الخليط.
باستخدام فرشاة الماسكارا يوضع الخليط على الرموش.
تستخدم لمدة أسبوع.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سحور يقوي المناعة .. بيض تركي وبطاطس بالخضرة مع السلطة اليونانية

ترشيحاتنا

أسقف دير مواس: العذراء مريم تجلت على كنيستها .. فيديو

هاني حتحوت: الزمالك أعلن اتخاذ أول خطوة رسمية بشأن لقب نادي القرن.. فيديو

هشام حطب: فيفا المسئول الأول عن موقف اللجنة الخماسية.. فيديو

مرتضى منصور: نجهز مفاجأة لجماهير الزمالك ستهز مصر

هل يخسر السباق الرئاسي .. شعبية ترامب تواصل الانهيار في استطلاع رأي جديد

دراجوسلاف: الزمالك ثاني أفضل ناد في مصر وأفريقيا بعد الأهلي

AdvertisementS

فضيحة كبرى لنظام أردوغان .. وثائق سرية تكشف تجسسا دبلوماسيا لـ تركيا في كندا

التعليم تنفي تسريب امتحانات الجيولوجيا والتفاضل وعلم النفس قبل توزيعها في اللجان

أسقف دير مواس: العذراء مريم تجلت على كنيستها .. فيديو

7 أعمال أوصى بها الرسول في العشر الأوائل من ذي الحجة

دلع وحب .. 10 صور رومانسية جمعت بين ياسمين عبدالعزيز وزوجها أحمد العوضي

أخبار العلوم والتكنولوجيا .. جريمة تهز السعودية بسبب ألعاب الفيديو .. ذبح 4 فتيات وشنق شقيقهن.. وتويتر يؤكد سرقة بيانات شخصية

مصر تحجز 30 مليون جرعة .. موعد طرح أول لقاح كورونا في العالم

مرتضى منصور: لن أترك حق شريفة الفار وتقدمت ببلاغ ضد إهانتها

كيف أقضي الصلوات الفائتة غير معلومة العدد .. الإفتاء تجيب

لخطورتها على المواطنين .. غلق وتشميع قاعة تصوير بطريق طنطا كفر الزيات الزراعي

بكاش مايوه .. منى ممدوح تثير الجدل بإطلالة جريئة

عمليات التعليم تتابع وصول امتحانات الجيولوجيا والتفاضل وعلم النفس إلى لجان الثانوية العامة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تسكين الألم.. تعرف على فوائد القرنفل

عماد متعب يلفت الأنظار بملابس كاجوال على الموضة

بكاش مايوه .. منى ممدوح تثير الجدل بإطلالة جريئة