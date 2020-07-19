مصر تحجز 30 مليون جرعة من لقاح كورونا.. وأمير الكويت يفوض ولي العهد بممارسة بعض مهامه مؤقتا.. أبرز أخبار الصحف الإماراتية

تناولت الصحف الإماراتية اليوم، الأحد، مجموعة من أهم الاخبار على الساحة المحلية والإقليمية والدولية، حيث سلطت الضوء على التجهيزات النهائية لإطلاق "مسبار الأمل".









بن راشد وبن زايد وبن محمد يتابعون التجهيزات النهائية لإطلاق «مسبار الأمل»

وبحسب "الإمارات اليوم"، اطلع الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والشيخ حمدان بن محمد بن راشد، ولي عهد دبي رئيس مركز محمد بن راشد للفضاء، على الاستعدادات النهائية لإطلاق مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ «مسبار الأمل»، والمهام العلمية والفنية التي يشرف عليها فريق المسبار الإماراتي، وذلك قبل انطلاق المسبار من مركز تانيجاشيما الفضائي في اليابان، في رحلته العلمية التي يدشِّن خلالها فصلًا جديدًا في تاريخ دولة الإمارات والعالم العربي، بوصفها أول مهمة عربية لاستكشاف الفضاء الخارجي، وأول مهمة من نوعها في العالم ستوفر معلومات غير مسبوقة عن مناخ الكوكب الأحمر.









وعبر تقنية الاتصال المرئي بالفيديو، اجتمع الشيخ محمد بن راشد والشيخ محمد بن زايد، عن بُعد، مع فريق الإطلاق الإماراتي، الموجود في اليابان، الذي يضم 21 مهندسًا ومهندسة، يمثلون وكالة الفضاء الإماراتية ومركز محمد بن راشد للفضاء، وفريق مركز التحكم بمنطقة الخوانيج في دبي.









وتوجه بن راشد لفريق «مسبار الأمل» في اليابان قائلًا: «عام 1976 اجتمع الشيخ زايد، رحمه الله، مع خبراء وكالة ناسا وكان هذا طموحه. واليوم عيال زايد يحققون الحلم».









ولفت إلى أن «هذه الكفاءات من الشباب والشابات، المهندسين والمهندسات، الذين تعلّموا ووصلوا إلى هذه المراحل هم الهدف من هذا المشروع كله».









وأثنى على دعم القيادة الإماراتية، وقال: «نتشرف اليوم بوجود قائدنا وقائد الفريق صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد معنا، ليشجعكم ويشجعنا».









289 إصابة جديدة بـ «كورونا» و469 حالة شفاء

وبحسب "الإمارات اليوم"، أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجراء أكثر من 46 ألف فحص جديد خلال الـ24 ساعة الماضية لفئات مختلفة من المجتمع، بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والمخالطين لهم وعزلهم.









وأسهم تكثيف إجراءات التقصي وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة في الكشف عن 289 إصابة جديدة بالفيروس.









وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 56 ألفًا و711 حالة.









كما أعلنت الوزارة عن وفاة شخص من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ عدد الوفيات في الدولة 338 حالة.









وأعلنت عن شفاء 469 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا، وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 48 ألفًا و917.









وحثت أفراد المجتمع على التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي، ضمانًا لصحة وسلامة الجميع.









إصابات كورونا تتجاوز 14.16 مليون والوفيات 597250 على مستوى العالم

وبحسب "البيان"، أشار إحصاء لرويترز إلى أن أكثر من 14.16 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم كما أن 597250 شخصا توفوا جراء الفيروس.









وتصدرت الولايات المتحدة القائمة مسجلة 139205 حالات وفاة وثلاثة ملايين و666280 حالة إصابة.









وجاءت البرازيل في المركز الثاني مسجلة 77851 حالة وفاة ومليوني 046328 ‬حالة إصابة.









وجاءت الهند في المركز الثالث مسجلة 26273 حالة وفاة ومليون 038716 حالة إصابة.









وحلت روسيا في المركز الرابع مسجلة 12247 حالة وفاة و765437 حالة إصابة.









مصر تحجز 30 مليون جرعة من لقاح أكسفورد

وبحسب "البيان"، زفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة المصرية، عبر شاشات التليفزيون بشرى سارة للمصريين، عن قيام مصر بحجز 30 مليون جرعة من لقاح كورونا الذي تطوره جامعة أكسفورد بالشراكة مع شركة أسترازينيكا في المملكة المتحدة، والمتوقع إنتاجه فعليا خلال سبتمبر المقبل، من إجمالي 400 مليون جرعة لقاح سيتم إنتاجها كمرحلة أولى.









وتابعت خلال مداخلة هاتفية: "فيه 3 لقاحات على الأقل في العالم دخلت المرحلة الثالثة من التجارب الإكلينيكية، حجزنا 30 مليون جرعة من لقاح كورونا الإنجليزي الذي تطوره شركة أسترازينكا الذي يتم تطويره عن طريق جامعة أكسفورد".









وأشارت وزيرة الصحة إلى أن شركة فاكسيرا المصرية للقاحات تستعد أيضا لمراحل إنتاج اللقاح بعد الحصول عليه، مع السماح بمشاركة براءة اختراعه مع الشركة المنتجة، مؤكدا أنها ستجتمع غدا مع مسئولي الشركة للتأكد من استعدادات خطوط الإنتاج.









فرنسا وألمانيا وإيطاليا تهدد بمعاقبة منتهكي حظر السلاح في ليبيا

وبحسب "البيان"، أعلنت فرنسا وألمانيا وإيطاليا، السبت، استعدادها "للنظر في" فرض عقوبات على القوى الأجنبية التي تنتهك حظر إيصال الأسلحة إلى ليبيا، في إشارة إلى تركيا التي تمد حكومة فايز السراج بالسلاح والمرتزقة.









وأصدرت الدول الثلاث بيانا مشتركا، جاء فيه: "التقينا اليوم في بروكسل على هامش المجلس الأوروبي لمناقشة الوضع في ليبيا. إننا نتشاطر مخاوف جدية بشأن تصاعد التوترات العسكرية في ذلك البلد وتزايد خطر التصعيد الإقليمي".









وأضاف البيان: "ندعو جميع الأطراف الليبية ومؤيديها الأجانب إلى الوقف الفوري للقتال، وإنهاء التصعيد العسكري المستمر في جميع أنحاء البلاد".









كما دعت فرنسا وألمانيا وإيطاليا "جميع الجهات الفاعلة الأجنبية إلى إنهاء تدخلها المتزايد، والاحترام الكامل لحظر الأسلحة الذي فرضه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".









وتابع البيان: "نتحمل مسئولياتنا ومصممون على ضمان الفعالية الكاملة لعملية (Irini)، من أجل منع أي تصعيد على الأرض. نحن على استعداد للنظر في إمكانية استخدام العقوبات إذا استمرت انتهاكات الحظر في البحر أو البر أو في الجو".









أمير الكويت يُفوّض بعض مهامه لولي العهد

أعلن وزير الديوان الأميري بدولة الكويت، الشیخ علي جراح الصباح، أمس السبت، صدور أمر أميري بالاستعانة بولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح لممارسة بعض اختصاصات أمير البلاد الدستورية مؤقتًا.









وكان وزیر شئون الدیوان الأمیري الكويتي صرح في وقت سابق بأن أمیر البلاد الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح قد دخل المستشفى ظھر السبت لإجراء بعض الفحوصات الطبیة، سائلًا الله أن يديم نعمة الصحة والعافية على الأمير وأن يحفظه من كل مكروه. وقال الوزير عقب ذلك إنه تم صدور أمر أميري بالاستعانة بولي العهد لممارسة بعض اختصاصات أمير البلاد الدستورية مؤقتًا.









وأجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، السبت، اتصالًا هاتفيًا، بأخيه الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، اطمأن خلاله على صحته، متمنيًا له دوام الصحة والعافية، بحسب وكالة الأنباء السعودية «واس».