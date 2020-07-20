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برلمان

النائب سامى هاشم: مناقشة خطة التعليم للعام الدراسي الجديد.. اليوم

الإثنين 20/يوليه/2020 - 07:45 ص
النائب سامى هاشم
النائب سامى هاشم ، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان
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معتز الخصوصى
قال النائب سامى هاشم ،رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان إن لجنة التعليم ستعقد اجتماعا اليوم الإثنين ، لمناقشة خطة وزارة التعليم بشأن التعليم العام خلال العام الدراسى الجديد ، وتقييم خطة الوزارة بشأن امتحانات الثانوية العامة.

وأشار رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان،فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن البرلمان يشترك مع وزارة التعليم فى وضع الإستراتيجية العامة للوزارة.

وأضاف: تم دعوة الدكتور طارق شوقى وزير التعليم والدكتور رضا حجازى ، نائب وزير التعليم لشئون المعلمين ورئيس امتحانات الثانوية العامة والدكتور أحمد ضاهر ،  نائب وزير التعليم لشئون التكنولوجيا لحضور اجتماع لجنة التعليم بالبرلمان اليوم الإثنين.

يذكر أن البرلمان عاود عقد جلساته العامة أمس الأحد ، لاستكمال الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.
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