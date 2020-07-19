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مرأة

توجهي للطبيب فورا إذا ظهرت على طفلك هذه الأعراض

الأحد 19/يوليه/2020 - 09:13 ص
توجي للطبيب فورا
توجي للطبيب فورا اذا ظهر على طفلك هذه الاعراض
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أسماء عبد الحفيظ

يصاب جميع الأطفال بالحمى، وفي معظم الحالات يعودون إلى طبيعتهم تمامًا في غضون بضعة أيام.

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بالنسبة للأطفال الأكبر سنًا، يمكن أن تكون الطريقة التي يتصرفون بها أكثر أهمية من القراءة على مقياس، ولكن هناك بعض الأغراض التي تظهر على الطفل يجب على الأهل التوجه به فورا للطبيب من أجل إنقاذه وتقديم الرعاية الصحيحة له.

 

وفقا لما نشره موقع "كيدز هيلث"، فإن درجة الحرارة الدقيقة التي يجب أن تؤدي إلى استدعاء الطبيب على 

 والمرض وما إذا كانت هناك أعراض أخرى للحمى.


اتصل بطبيبك إذا كان لديك:

الرضع الذين تقل أعمارهم عن 3 أشهر بدرجة حرارة الشرج 100.4 درجة فهرنهايت (38 درجة مئوية) أو أعلى.


الطفل الأكبر سنا بدرجة حرارة أعلى من 102.2 درجة فهرنهايت (39 درجة مئوية)


اتصل أيضًا إذا كان الطفل يعاني من حمى أقل من 102.2 درجة فهرنهايت (39 درجة مئوية) ولكن أيضًا:

يرفض السوائل أو يبدو أنه مريض جدًا للشرب بشكل كاف
يعاني من إسهال دائم أو قيء متكرر
يعاني من أي علامات للجفاف (التبول أقل من المعتاد ، وعدم وجود دموع عند البكاء ، وأقل يقظة وأقل نشاطًا من المعتاد)
لديه شكوى محددة (مثل التهاب الحلق أو ألم في الأذن)
لا يزال يعاني من الحمى بعد 24 ساعة (في الأطفال الذين تقل أعمارهم عن عامين) أو 72 ساعة (في الأطفال بعمر سنتين أو أكبر)
يصاب بالحمى كثيرًا ، حتى لو استمر بضع ساعات فقط كل ليلة
يعاني من مشكلة طبية مزمنة ، مثل أمراض القلب أو السرطان أو الذئبة أو أمراض الخلايا المنجلية
لديه طفح جلدي
يعاني من ألم أثناء التبول


احصل على رعاية طارئة إذا أظهر طفلك أيًا من هذه العلامات:

بكاء لا يتوقف
التهيج الشديد أو الضجة
التباطؤ وصعوبة الاستيقاظ
طفح جلدي أو بقع أرجوانية تشبه كدمات على الجلد (لم تكن موجودة قبل مرض طفلك)
شفاه زرقاء أو لسان أو أظافر
يبدو أن بقعة الرضيع الناعمة على الرأس تنتفخ أو تغرق
تصلب الرقبة
صداع شديد
ضيق أو رفض الحركة
صعوبة في التنفس لا تتحسن عند إزالة الأنف
يميل إلى الأمام وسيلان اللعاب
نوبة
ألم بطني متوسط ​​إلى شديد


اسأل أيضًا ما إذا كان طبيبك لديه إرشادات محددة بشأن وقت الاتصال بشأن الحمى.

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