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أخبار العالم

تصعيد جديد.. وصول عشرات الآليات العسكرية ومئات المرتزقة السوريين والتونسيين إلى محيط سرت

الأحد 19/يوليه/2020 - 09:36 ص
وصول عشرات الآليات
وصول عشرات الآليات العسكرية ومئات المرتزقة السوريين والتونسي
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دعاء أبوهشيمة
وصلت 75 سيارة عسكرية تابعة لميليشيات الوفاق الليبية من مصراته إلى جبهة سرت. 

ووفقا لما ذكرته العربية، في نبأ عاجل لها، وصل نحو 300 مرتزق سوري وتونسي تابعين للوفاق إلى سرت

وفي وقت سابق، ذكرت وكالة "رويترز" أن رتلا من نحو 200 مركبة تحرك شرقا من مصراتة على ساحل البحر المتوسط باتجاه مدينة تاورغاء، وهو نحو ثلث الطريق إلى سرت. 


ويأتي ذلك بعد أيام من تأكيد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري أن تركيا لا زالت تدفع بمزيد من المرتزقة والمعدات العسكرية باتجاه سرت، وحولت مدينة مصراتة إلى قاعدة لإدارة عملياتها للانطلاق نحو الهلال النفطي.

وتواصل الوفاق بدعم من تركيا إرسال المرتزقة في اتجاه مدينة سرت، البوابة الرئيسية لمرافئ النفط الرئيسية في البلاد، أملا في الاستيلاء على ثروات الشعب الليبي واحتلال أرضه.

تزامن ذلك مع تأكيد وسائل إعلام ليبية أن أصوات المدفعية الثقيلة تهز مناطق غرب مدينة سرت.


في السياق ذاته، كشفت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" عن أن تركيا أرسلت ما بين 3500 و3800 مرتزق سوري إلى ليبيا خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي.

ويأتي ذلك على الرغم من إعلان الجيش الليبي جاهزيته للتصدي لأي محاولة من تشكيلات الوفاق، المدعومة من تركيا للهجوم على سرت.

وأعلنت شعبة الإعلام الحربي في ليبيا، السبت، انتشار دوريات استطلاع مكثفة للقوات البحرية التابعة للجيش الوطني الليبي في سواحل مدن سرت رأس لانوف والبريقة.
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