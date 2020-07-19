استئناف الطيران المباشر بين مصر وصربيا برحلة من بلجراد إلى الغردقة

أقلعت فجر اليوم الأحد، رحلة طيران مباشرة من بلجراد إلى الغردقة، وتعد هي الأولى منذ إغلاق المطارات بالبلدين نتيجة الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة فيروس كوفيد-١٩.
وبحسب بيان لسفارة مصر في صربيا فقد استقل الطائرة سائحون صرب متوجهين إلى البحر الأحمر كونه وجهتهم الشاطئية المفضلة.
وقال السفير عمرو الجويلي، سفير مصر في بلجراد، إن مصر تُعد المقصد السياحى الجوى الأول للصرب، خاصة بعد ما شهدته العلاقات السياحية من تطور في السنتين الماضيتين، وهو ما توج بمشاركة مصر بصفة "الدولة الشريك" لأول مرة في الدورة الـ٤٢ لمعرض بلجراد الدولي للسياحة في فبراير الماضى بوفد موسع برئاسة نائبة وزير السياحة والآثار "غادة شلبى".