استئناف الطيران المباشر بين مصر وصربيا برحلة من بلجراد إلى الغردقة

أقلعت فجر اليوم الأحد، رحلة طيران مباشرة من بلجراد إلى الغردقة، وتعد هي الأولى منذ إغلاق المطارات بالبلدين نتيجة الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة فيروس كوفيد-١٩.





وبحسب بيان لسفارة مصر في صربيا فقد استقل الطائرة سائحون صرب متوجهين إلى البحر الأحمر كونه وجهتهم الشاطئية المفضلة.



