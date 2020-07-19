لأول مرة في مصر.. محكمة التجمع تبدأ تطبيق نظام التقاضي إلكترونيا



قال المستشار إيهاب رمزي، أستاذ القانون الجنائى بكلية الحقوق جامعة بنها، إن تحويل نظم التقاضى إلكترونيا فى مصر كان يتطلب بنية تحتية، وموظفين مدربين على أعلى مستوى.









وأوضح المستشار إيهاب رمزي، خلال استضافته ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، أن المحاكم بدأت منذ 15 يوليو الجارى العمل على تطبيق نظم التقاضى الإلكترونى فى مصر، وكان أول من طبقها محكمة التجمع، ومن المقرر تطبيقها تباعا على المحاكم الأخرى.









