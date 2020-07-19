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فن

تعرض لوعكة صحية.. رامي جمال يطلب الدعاء لوالده

الأحد 19/يوليه/2020 - 10:38 ص
رامي جمال
رامي جمال
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شروق ابراهيم
طلب رامي جمال من جمهوره الدعاء لوالده الذي تعرض لوعكة صحية، من خلال تغريدة بحسابه الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي تويتر. 

وغرد رامي جمال قائلا: "أسألكم الدعاء لوالدي بالشفاء عافانا وعافاكم الله من كل مكروه".

على صعيد آخر، حققت أغنية "سقف" لـ الفنان رامي جمال، 32 مليون مشاهدة منذ طرحها عبر القناة الرسمية للشركة المنتجة (نجوم ريكوردز) على موقع الفيديوهات يوتيوب، في 10 فبراير الماضي.

أغنية "سقف" لـ رامي جمال، لمات مصطفى حسن، وألحان بلال سرور، توزيع موسيقي توما، ميكساج وديجيتال ماستر توما، جيتار مصطفى أصلان، طبلة أحمد العيادي.

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