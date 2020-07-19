عاد للحياة بعد دفنه بخمسة أشهر.. شاهد محافظ الشرقية يكشف تفاصيل عودة مدرس لأسرته

كشف محافظ الشرقية ، الدكتور ممدوح غراب، تفاصيل عودة مدرس للحياة مرة أخرى بعد دفنه بخمسة أشهر، لافتًا إلى أنه كان هناك لبس واستلمت الأسرة جثمانا مختلفا عن جثمان شقيقهم وتم دفنه منذ عدة أشهر، مشيرا إلى أن المدرس يعانى من حالة نفسية مرضية واختفى وظهر مؤخرًا.









وأكد محافظ الشرقية ، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن النيابة والمباحث تحقق فى الواقعة للتعرف على صاحب الجثمان الذى تم دفنه منذ عدة أشهر، منوهًا إلى أنه تم التأكد من أن الشخص الذى عاد مرة أخرى هو المدرس.









وقال إن الأهل تعرفوا عليه وذهب معهم للمنزل، خاصة أن لديه أبناء وأشقاء، مشددًا على أن الحالة شاذة وغريبة ولكن تم التأكد من هويته قبل تسليمه لأسرته.









وأضاف أنه سيتم تقديم كل الدعم من خلال مديرية الصحة وفحصه طبيًا ونفسيًا، ولو كان محتاجا لإيداعه فى إحدى المصحات النفسية سيتم إيداعه بها، وتقديم دعم نقدى له إذا تم التأكد من احتياجه.