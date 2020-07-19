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تعليم

بالجامعة الإلكترونية الأهلية.. انطلاق برنامج "شباب القادة" لاكتشاف الطلاب الموهوبين

الأحد 19/يوليه/2020 - 11:17 ص
الجامعة الإلكترونية
الجامعة الإلكترونية الأهلية
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قســـم التعليــــم
استقبلت الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني -الأهلية- برئاسة الدكتور هشام محمد عبد السلام رئيس الجامعة، وفد مؤسسة "شباب القادة" لتنمية مهارات القيادات الشبابية من طلاب الجامعة، وتقديم الدعم الكافي لهم وتبني أفكارهم ومشاريعهم، وذلك بحضور الدكتور يوسف راشد مستشار الجامعة وأمين المجلس الأعلى للجامعات الأسبق، وأحمد فتحى المؤسس والمدير التنفيذي لمؤسسة شباب القادة، وعمر الغوابي مدير العلاقات العامة بالمؤسسة وذلك بالمقر الرئيسي للجامعة.


وخلال الاجتماع تم بحث أوجه التعاون المشترك لبدء فعاليات برامج المؤسسة بالجامعة "الإلكترونية الأهلية" وذلك للبحث عن الطلاب القادرين على القيادة المجتمعية بمختلف المجالات وتنمية قدراتهم العملية والنظرية، وإعداد كوادر بشرية قادرة على القيادة والإدارة، من خلال أحدث أدوات التقييم والتنمية المعتمدة محليًا ودوليًا، وذلك من منطلق حرص الجامعة على إكساب طلابها كل ما من شأنه جعله خريجا متميزا مواكبا لكل وسائل التكنولوجيا الحديثة، وقادرا على صناعة فارق في المجتمع المحيط به.


ومن جانبه أعرب د هشام عبد السلام رئيس الجامعة عن سعادته بتواجد مؤسسة "شباب القادة" داخل أروقة الجامعة، وانطلاق فعاليات برنامجها الخاص بالقيادة، حيث إن الجامعة تهدف منذ إنشائها إلي تأهيل الشباب وإعدادهم لسوق العمل، من خلال تجهيز كوادر من طلاب الجامعة قادرين على الإدارة، والتأثير في المجتمع، وإعداد جيل جديد قادة للمستقبل، خاصة في ظل تبني الرئيس السيسي مع ولايته الثانية مفهوم بناء الإنسان المصري.

وأشار رئيس الجامعة  إلي أهمية الدور الذي تقوم به مؤسسة شباب القادة في اكتشاف القيادات الشابة، وكذلك اكتشاف المشروعات الطلابية المبتكرة وتسليط الضوء عليها ودعمها.

فيما أوضح المدير التنفيذي للمؤسسة "أحمد فتحي" أن برنامج القادة يكون من خلال التنقيب عن الشباب الذي يتواجد لديهم احتمالية القيادة وذلك بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات، مثمنا مجهودات هاتان القطاعان في مساعدة المؤسسة في إكتشاف قادة المستقبل من طلاب الجامعات –حكومية وخاصة- معربا عن تقديره  للدعم المقدم من د: يوسف راشد مستشار الجامعة  في كل مراحل عمل المؤسسة داخل الجامعات.

كما كشف عمر الغوابي (مدير العلاقات العامة بالمؤسسة) أن المؤسسة تعمل مع إحدى أكبر الشركات العالمية المعنية باكتشاف مواهب القيادات ويتم إجراء تقييم إلكتروني لهم لمعرفة قدرتهم على القيادة، ونقاط الضعف التي يجب تلاشيها، ونقاط القوة التي يجب العمل عليها وتنميتها.
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