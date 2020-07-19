تويتر في حرب مع الرئيس.. حذف تويتة جديدة لـ ترامب بسبب انتهاك حقوق النشر

تتصاعد الحرب يوما بعد يوم بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجاك دورسي مالك موقع التواصل الاجتماعي تويتر، حيث واصل الموقع حذف تغريدات ترامب، وفقا لما ذكرته شبكة إيه بي سي نيوز.





وحذفت شركة تويتر تسجيلا مصورا، أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نشره، وقالت الشركة إنها اتخذت هذا الإجراء بعدما تلقت شكوى من مالك حقوق النشر.





أزالت تويتر كذلك فيديو أعاد ترامب نشره، بعدما تلقت رسالة من شركة "ماشين شوب إنترتينمنت"، قالت إن ترامب تجاوز قانون حقوق النشر، ولم يحصل على إذن الشركة.



