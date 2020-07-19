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توك شو

من قلب الصعيد.. مهندسة تتحدى الرجال في الميكانيكا

الأحد 19/يوليه/2020 - 10:45 ص
ريهام البارودي، مهندسة
ريهام البارودي، مهندسة تتحدى الرجال في الميكانيكا
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فرح علاء الخولي
عرض برنامج "صباح الورد"، المذاع على قناة "تن"، تقريرا عن مهندسة تتحدى الرجال في مجال الميكانيكا.

قالت ريهام البارودي، إنها خريجة كلية الهندسة قسم تعدين وفلزات دفعة 2012، ومجالها التخصص في الصحراء والمواد البترولية والأسمنتية، ولكن عملها بمجال الميكانيكا كان بمحض الصدفة عنما تقدمت لوظيفة خدمة عملاء بأحد مراكز صيانة السيارات.

وأضافت أنها في البداية واجهت مشكلة لأنها لم تفهم طبيعة العمل نظرًا لعدم دراستها للميكانيكا، لافتة إلى أنها طلبت من الإدارة أن تنزل وسط الصنايعية لفهم المجال أكثر ولكي تستطيع الرد على العملاء، وقوبل بالرفض وقالوا لها "ده مش مجالك ومفيش بنت صنايعية".

وأوضحت ريهام البارودي، أنه برغم التحديات التي تعرضت لها سواء من الأسرة في الصعيد أو العمل إلا أنها لم تستسلم وأصرت على تعلم شيء جديد ونجحت فيه، وأصبحت تتواصل مع العملاء بشكل كبير.

وأضافت أنها أصبحت مهندسة ضمان، وهي التي تحدد الآن إذا كان العيب في السيارة عيب تصنيع أم سوء استخدام العميل وتقرر دخولها إلى الصيانة.
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