الكوسة بجنيه.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم

يقدم موقع "صدى البلد" الإخبارى لقرائه، خدمة أسعار السلع الغذائية المتنوعة، وعلى رأسها الخضراوات والفاكهة، خلال مستهل تعاملات الأحد 19 يوليو 2020، وفقا لبوابة سوق العبور .
سجل الليمون البلدي سعرا يتراوح ما بين 7 و25 جنيها للكيلو، وتراوح سعر كيلو الطماطم من 1.75 و4.25 جنيه، وكيلو البطاطس من 2.5 إلى 3.5 جنيه، والبصل من 2.5 إلى 3.5 جنيه، والكوسة من 1 إلى 2.5 جنيه.
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وتراوح سعر كيلو الفاصوليا من 14 إلى 19 جنيها، والفلفل الرومي البلدي من 1.50 إلى 2.50 جنيه، وكيلو الفلفل الرومي الصوب 4 جنيهات، والفلفل الحامي البلدي من 1.50 إلى 2.50 جنيه.
وسجل سعر كيلو الخيار البلدى من 1.5 إلى 2.5 جنيه والخيار الصوب من 1.5 لـ 3.50 جنيه، والملوخية من 2 إلى 3 جنيهات والبامية بسعر 18 جنيها.
وتراوح سعر كيلو الفلفل الألوان بين 6 و8 جنيهات، وسجل كيلو القلقاس من 5 إلى 7 جنيهات، وبلغ سعر الثوم من 15 إلى 27 جنيها وسعر ورق العنب البلدى من 8 إلى 10 جنيهات، وسعر خس كابوتشي 5 جنيهات، وسعر خس الرابطة (3 كيلو) من 5 إلى 10 جنيهات، وبنجر 4 جنيهات.
وتراوح سعر كيلو الباذنجان الرومي من 1 إلى 2.5 جنيه، والباذنجان البلدي 1 إلى 2 جنيه، والباذنجان الأبيض بسعر من 1.50 إلى 2.50 جنيه.
أسعار الفاكهة اليوم
كما تراوح سعر البرتقال الصيفي من 7 إلى 13 جنيها، والجريب فروت بسعر 9 جنيهات، والعنب بناتي أحمر يتراوح بين 5 و6 جنيهات، والعنب البناتي الأصفر بسعر 7 جنيهات.
وسجل سعر التفاح المصري من 5 إلى 9 جنيهات، والكانتلوب من 3 إلى 7 جنيهات، والبلح الرملى بـ7.50 جنيه، والبلح السيوى بـ20 جنيها، والمانجو عويسى بسعر 30 جنيها، والمانجو الهندى بسعر 20 جنيها، والمانجو البلدي بسعر 10 جنيهات، والبطيخ من 8 إلى 10 كيلو بسعر يتراوح بين 38 و40 جنيها.