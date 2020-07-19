الكوسة بجنيه.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم

سجل الليمون البلدي سعرا يتراوح ما بين 7 و25 جنيها للكيلو، وتراوح سعر كيلو الطماطم من 1.75 و4.25 جنيه، وكيلو البطاطس من 2.5 إلى 3.5 جنيه، والبصل من 2.5 إلى 3.5 جنيه، والكوسة من 1 إلى 2.5 جنيه.

اقرأ أيضا:

وتراوح سعر كيلو الفاصوليا من 14 إلى 19 جنيها، والفلفل الرومي البلدي من 1.50 إلى 2.50 جنيه، وكيلو الفلفل الرومي الصوب 4 جنيهات، والفلفل الحامي البلدي من 1.50 إلى 2.50 جنيه.









وسجل سعر كيلو الخيار البلدى من 1.5 إلى 2.5 جنيه والخيار الصوب من 1.5 لـ 3.50 جنيه، والملوخية من 2 إلى 3 جنيهات والبامية بسعر 18 جنيها.









وتراوح سعر كيلو الفلفل الألوان بين 6 و8 جنيهات، وسجل كيلو القلقاس من 5 إلى 7 جنيهات، وبلغ سعر الثوم من 15 إلى 27 جنيها وسعر ورق العنب البلدى من 8 إلى 10 جنيهات، وسعر خس كابوتشي 5 جنيهات، وسعر خس الرابطة (3 كيلو) من 5 إلى 10 جنيهات، وبنجر 4 جنيهات.









وتراوح سعر كيلو الباذنجان الرومي من 1 إلى 2.5 جنيه، والباذنجان البلدي 1 إلى 2 جنيه، والباذنجان الأبيض بسعر من 1.50 إلى 2.50 جنيه.







