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اقتصاد

الكوسة بجنيه.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم

الأحد 19/يوليه/2020 - 11:29 ص
الخضراوات و الفاكهة
الخضراوات و الفاكهة
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آمنة عبدالعظيم
يقدم موقع "صدى البلد" الإخبارى لقرائه، خدمة أسعار السلع الغذائية المتنوعة، وعلى رأسها الخضراوات والفاكهة، خلال مستهل تعاملات الأحد 19 يوليو 2020، وفقا لبوابة سوق العبور .

سجل الليمون البلدي سعرا يتراوح ما بين 7 و25 جنيها للكيلو، وتراوح سعر كيلو الطماطم من 1.75 و4.25 جنيه، وكيلو البطاطس من 2.5 إلى 3.5 جنيه، والبصل من 2.5 إلى 3.5 جنيه، والكوسة من 1 إلى 2.5 جنيه.

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وتراوح سعر كيلو الفاصوليا من 14 إلى 19 جنيها، والفلفل الرومي البلدي من 1.50 إلى 2.50 جنيه، وكيلو الفلفل الرومي الصوب 4 جنيهات، والفلفل الحامي البلدي من 1.50 إلى 2.50 جنيه.


وسجل سعر كيلو الخيار البلدى من 1.5 إلى 2.5 جنيه والخيار الصوب من 1.5 لـ 3.50 جنيه، والملوخية من 2 إلى 3 جنيهات والبامية بسعر 18 جنيها.


وتراوح سعر كيلو الفلفل الألوان بين 6 و8 جنيهات، وسجل كيلو القلقاس من 5 إلى 7 جنيهات، وبلغ سعر الثوم من 15 إلى 27 جنيها وسعر ورق العنب البلدى من 8 إلى 10 جنيهات، وسعر خس كابوتشي 5 جنيهات، وسعر خس الرابطة (3 كيلو) من 5 إلى 10 جنيهات، وبنجر 4 جنيهات.


وتراوح سعر كيلو الباذنجان الرومي من 1 إلى 2.5 جنيه، والباذنجان البلدي 1 إلى 2 جنيه، والباذنجان الأبيض بسعر من 1.50 إلى 2.50 جنيه.


أسعار الفاكهة اليوم
كما تراوح سعر البرتقال الصيفي من 7 إلى 13 جنيها، والجريب فروت بسعر 9 جنيهات، والعنب بناتي أحمر يتراوح بين 5 و6 جنيهات، والعنب البناتي الأصفر بسعر 7 جنيهات.


وسجل سعر التفاح المصري من 5 إلى 9 جنيهات، والكانتلوب من 3 إلى 7 جنيهات، والبلح الرملى بـ7.50 جنيه، والبلح السيوى بـ20 جنيها، والمانجو عويسى بسعر 30 جنيها، والمانجو الهندى بسعر 20 جنيها، والمانجو البلدي بسعر 10 جنيهات، والبطيخ من 8 إلى 10 كيلو بسعر يتراوح بين 38 و40 جنيها.
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