عبر الإنترنت .. اتحاد الصناعات ينظم ندوة حول السلامة والصحة المهنية

وأوضح المهندس عادل نور الدين مدير مركز خدمات تطوير الأعمال والمنسق العام لفروع اتحاد الصناعات المصرية أن الدورة تهدف إلى التوعية العامة بعلم السلامة وأهميته بهدف تقليل التكاليف الناجمة عن الخسائر والإصابات وزيادة الإنتاجية من خلال توفير بيئة عمل آمنة للعاملين وذلك من خلال التعريف بسياسة ومبادئ وتخطيط السلامة والصحة المهنية، وتقييم الخطر ومسببات المخاطر، وكيفية منع المخاطر والتهديدات.







ويطلع المشاركون على ضوابط السلامة الأساسية ومستويات السلامة، وعلم إدارة المخاطر، وبرامج مكافحة الحشرات والقوارض من أجل الحفاظ على الصحه العامة وجودة المنتجات، وكذلك قواعد التخزين الآمن وإدارة النفايات، كما يتعرف الحاضرون إلى خطط الطوارئ والتعامل مع الحوادث فى أماكن العمل وبرنامج صحة العاملين، بالإضافة إلى تفاصيل أدوات وأجهزة السلامة وأساليب الإستجابة والإستعداد لحالات الطوارئ، وطرق الوقاية وكيفية منع المخاطر والتهديدات، وكذلك مهمات الوقاية الشخصية.







وتأتي هذه الدورة في إطار الخدمات التي يحرص إتحاد الصناعات المصرية على تقديمها إلى أعضائه من الغرف الصناعية وأعضائها من الشركات والمنشآت الصناعية من خلال مركز خدمات تطوير الأعمال بهدف النهوض بكفاءات الموظفين والعاملين وللارتقاء بمستويات الأداء، الأمر الذي يساهم في خلق بيئة عمل مستقرة وآمنة في كل منشأة صناعية، وبالتالي على القطاع الصناعي والاقتصاد القومي ككل بالإضافة إلى استقرار العاملين على الصعيد الشخصي والاجتماعي.





