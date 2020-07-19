المرافعة بـ الفيديو كونفرانس.. لو محام تعرف على طريقة رفع القضايا الإلكترونية.. فيديو

قال المستشار إيهاب رمزى، أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة بنها، إن نظم التقاضى الإلكتروني في مصر بدأت 15 يوليو من الشهر الجارى بالدعاوى المدنية.





وأوضح خلال استضافته ببرنامج صباح الخير يا مصر، أن تطبيق التقاضى الإلكترونى من المقرر أيضأ أن يشمل دعاوى مجلس الدولة ، والأحوال الشخصية بالإضافة للدعاوى الجنائية .





وأشار إيهاب رمزى إلى أن المرحلة الأولى لتطبيق التقاضى الإلكترونى التى بدأت منذ أيام اختصت برفع الدعاوى ، وتحديد الجلسات وإعلان الخصوم.





ولفت إلى أن المرحلة الثانية من نظم التقاضى عن بعد "الإلكترونى" من المقرر أن تشمل حضور الجلسات ، والمحاكمات والتى سيتم عن طريق خاصية " الفيديو كونفرانس" .





وأكد إيهاب رمزى أن القيادة السياسية والحكومة، حريصون على مواكبة التطور والنظم الرقمية فى شتى المجالات.