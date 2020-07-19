المشهد من أمام لجان الثانوية العامة.. تجمعات محدودة لأهالي الطلاب.. المراقبون يصرون على الالتزام بالإجراءات الوقائية ضد كورونا

تعقيم وكاشف حرارة.. إجراءات احترازية مشددة على أبواب لجان الثانوية العامة بأسيوط

تجمعات محدودة لأهالى طلاب الثانوية العامة فى القليوبية

أجواء التزام لجان امتحانات الثانوية العامة بتفتيش الطلاب لضبط وسائل الغش

مراقبو الثانوية العامة يصرون على الالتزام بالإجراءات الاحترازية ضد كورونا





يؤدي طلاب الثانوية العامة اليوم، الأحد، الامتحان في مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية (لشعبة العلمي)، ومادة الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل) لشعبة الرياضيات، ومادة علم النفس والاجتماع (للشعبة الأدبية).





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ويحرص الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة 2020، قبل كل امتحان، على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات بالمحافظات وللاطمئنان على تأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات.

وأكد رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، أن امتحانات الثانوية العامة تسير حتى الآن بشكل جيد دون حدوث أي مشكلات، مشددًا على أنه تم التنبيه بالسماح للطلاب بارتداء الساعات العادية فقط، وعدم السماح للطلاب بالدخول بالساعات الديجتال (Smart).

ورصدت عدسة "صدى البلد" المشهد من أمام لجان الثانوية العامة والالتزام بالإجراءات الاحترازية والتفتيش قبل الدخول.

وشهدت عدد من لجان امتحانات الثانوية العامة بمحافظة القليوبية تجمعات محدودة من أولياء الأمور بمحيط اللجان للاطمئنان على أبنائهم فى آخر أيام الامتحانات للشعبة الأدبية، وذلك رغم التحذيرات بمنع التجمعات ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

فيما شهدت اللجان وضع حواجز حديدية أمام اللجان منعا لتكدس الطلاب، إضافة إلى وجود معلمين خارج اللجان لتنظيم دخول الطلاب من وإلى لجنة الامتحانات الفرعية منعا للزحام، كما شهدت لجان الامتحانات إجراءات مشددة لتفتيش الطلاب والطالبات قبل دخولهم الامتحان.

كما توافد طلاب الثانوية العامة بأسيوط اليوم، الأحد، على لجان الامتحانات لأداء الامتحان في مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية "لشعبة العلوم"، ومادة الرياضيات البحتة "التفاضل والتكامل" لشعبة الرياضيات، ومادة علم النفس والاجتماع "للشعبة الأدبية".

وقامت لجان الأمن الداخلي باللجان بقياس درجات حرارة الطلاب بالكاشف الحراري وتوزيع الكمامات وماسك القدم والجيل على الطلاب قبل المرور من بوابة التعقيم، كما قام الأمن الداخلي بتفتيش الطلاب لمنع دخول الهواتف المحمولة أو أي وسيلة تساعد على الغش.

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وتوافد طلاب الثانوية العامة على لجان الامتحانات للاستعداد لامتحان مواد الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع.

ورصد "صدى البلد" حركة دخول الطلاب بمدرسة قصر الدوبارة بشارع قصر العينى بالقاهرة.

ولوحظ دخول الطلاب بحركة منتظمة من الساعة ٨ صباحا وسط إجراءات احترازية، حيث بدأ الكشف على الطلاب بالكواشف الحرارية على بوابة المدرسة، ثم يتجه الطلاب لعبور بوابات التعقيم.

بعد ذلك يتم توزيع الكمامات الطبية على الطلاب لمنع انتشار وباء كورونا والحفاظ على سلامتهم، ثم يتم توزيع المطهرات الكحولية والتأكد من التزام كل طالب باجراءات التباعد المتبعة.

كما لوحظ التشديدات الأمنية فى الكشف على الأجهزة الإلكترونية من السماعات والموبيلات والساعات الإلكترونية، وقد انهالت التنبيهات على الطلاب فور دخولهم من باب المدرسة من المراقبين والعاملين قائلين: "اللى معاه موبايل أو سماعة يسلمهم ويسيب البطاقة.. الموبايلات ممنوعة.. والساعات الإلكترونية كمان ممنوعة".

ولوحظ إصرار مراقبي الثانوية العامة والعاملين بالمدرسة على الالتزام بالإجراءات الاحترازية مرتدين الكمامات والجوانتى الطبى حاملين الكواشف الحرارية، وصامدين وحريصين على ضرورة تنفيذ الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة الطلاب لآخر يوم، حتى تمر الامتحانات بسلام ويصل كل طالب إلى منزله سالما آمنا دون التعرض لإصابة كورونا.