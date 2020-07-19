الأوقاف تبدأ امتحانات الدورة التدريبية الأولى للأئمة عن بعد.. تفاصيل

كما أعلنت وزارة الأوقاف، أنه على الذين سبق أن تقدموا عبر الموقع الإلكتروني للوزارة للعمل (مهندسين كهرباء – مهندسين ميكانيكا – مهندسين عمارة – أخصائي نظم ومعلومات) بوزارة الأوقاف، بنظام الأجر مقابل العمل ، من الحاصلين على ( الماجستير أو على تقدير ممتاز مع مرتبة الشرف أو تقدير ممتاز أو تقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف أو تقدير جيد جدا)؛ ضرورة الحضور للمقابلة الشخصية، في العاشرة صباحا، في قاعة حراء، بديوان عام الوزارة.





وحددت الوزارة مواعيد المقابلات، على النحو التالي:

أولًا : مقابلة مهندسين كهرباء يوم الثلاثاء الموافق 21 / 7 / 2020 م، في تمام الساعة العاشرة صباحا.

ثانيًا : مقابلة مهندسين ميكانيكا يوم الأربعاء الموافق 22 / 7 / 2020 م، في تمام الساعة العاشرة صباحا.

ثالثا : مقابلة مهندسين عمارة يوم السبت الموافق : 25 / 7 / 2020م، في تمام الساعة العاشرة صباحا.