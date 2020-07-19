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ديني

الأوقاف تبدأ امتحانات الدورة التدريبية الأولى للأئمة عن بعد.. تفاصيل

الأحد 19/يوليه/2020 - 11:11 ص
امتحانات الدورة التدريبية
امتحانات الدورة التدريبية الأولى للأئمة عن بعد
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عبد الرحمن محمد
بدأت الإدارة العامة لمراكز للتدريب بوزارة الأوقاف، عقد امتحانات الدورة التدريبية الأولى للتدريب عن بعد ، حيث عقدت لجنتان للاختبار الأولى لأئمة القاهرة بمسجد النور بالعباسية، والثانية لأئمة أسيوط بالمركز الثقافي الإسلامي بمحافظة أسيوط.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم، إنه من المقرر يوم السبت المقبل، عقد امتحان دورة التدريب عن بعد لأئمة محافظتي كفر الشيخ والفيوم بالمركز الثقافي بكل محافظة منهما.

ولفتت إلى أنه انطلقت في 5 يوليو الجارى، فاعليات الدورة الأولى للتدريب عن بعد لأئمة وزارة الأوقاف، وحاضر فيها الدكتور عبد الله النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية، واشترك فى هذا اليوم 100 إمام من محافظتي القاهرة وأسيوط، كما اشتملت المحاضرة على جانب كبير من المناقشات العلمية بين المحاضر والمتدربين ، مما أثرى المحاضرة بالآراء والمناقشات البناءة.

وعبر الدكتور عبد الله النجار عن سعادته برقي المستوى العلمي للدارسين والذي يظهر من خلال حسن استيعابهم ودقة فهمهم وحرصهم على أن يتزودوا بالمعرفة الدينية الصحيحة خاصة فيما يتعلق بالمفاهيم الدينية والفهم المقاصدي لأمور الدين، لاسيما وأن المحاضرة التي تلقى عليهم محاضرة علمية راقية تتضمن أفكارًا فقهية متجددة كفيلة بأن توجد داعية يستطيع أن يعيش عصره وأن يفهم الإسلام فهمًا وسطيًا معتدلا.


كما أعلنت وزارة الأوقاف، أنه على الذين سبق أن تقدموا عبر الموقع الإلكتروني للوزارة للعمل (مهندسين كهرباء – مهندسين ميكانيكا – مهندسين عمارة – أخصائي نظم ومعلومات) بوزارة الأوقاف، بنظام الأجر مقابل العمل، من الحاصلين على ( الماجستير أو على تقدير ممتاز مع مرتبة الشرف أو تقدير ممتاز أو تقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف أو تقدير جيد جدا)؛ ضرورة الحضور للمقابلة الشخصية، في العاشرة صباحا، في قاعة حراء، بديوان عام الوزارة.

وحددت الوزارة مواعيد المقابلات، على النحو التالي:
 
أولًا : مقابلة مهندسين كهرباء يوم الثلاثاء  الموافق 21 / 7 / 2020 م، في تمام الساعة العاشرة صباحا.
 
ثانيًا : مقابلة مهندسين ميكانيكا يوم الأربعاء الموافق   22  / 7 / 2020 م، في تمام الساعة العاشرة صباحا.
 
ثالثا : مقابلة مهندسين عمارة يوم السبت  الموافق : 25 / 7 / 2020م، في تمام الساعة العاشرة صباحا.
 
رابعا : مقابلة أخصائي نظم ومعلومات يوم الأحد الموافق 26 / 7 / 2020م، في تمام الساعة العاشرة صباحا.
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