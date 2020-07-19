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برلمان

نائب يطالب بإغلاق القنوات الفضائية بدون ترخيص وتقديم أصحابها للمحاكمة

الأحد 19/يوليه/2020 - 11:24 ص
النائب جون طلعت
النائب جون طلعت
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فريدة محمد
وجه جون طلعت، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، طلب إحاطة لوزير الإعلام بشأن عدم اتخاذ قرار حاسم في مواجهة القنوات الفضائية التي تعمل بدون تراخيص.

وأشار النائب فى بيان صحفى له إلى أن هناك عددا كبيرا من القنوات الفضائية التي ظهرت في الفترة الأخيرة بدون تراخيص وتستخدم أسماء بعض المشاهير أو تستغل بعض أسماء شهرتهم وتقوم ببث بعض الأعمال الدرامية والأفلام بدون الحصول على إذن من الشركات المنتجة.

وأكد أن الأزمة الأكبر أن أصحاب هذه القنوات يستغلونها نافذة لبث إعلانات لبعض المنتجات مجهولة المصدر، فضلا عن بعض المدعين بأنهم أطباء يقدمون بعض الوصفات العلاجية والتخسيس وغيرها وكل هذه الوصفات غير علمية وتمثل كارثة صحية.

وقال: هذه القنوات لا تتوقف عند تقديم الأعمال الدرامية والأفلام، ولكن بعضها تخصص في الأطفال، ويتخلل المواد التي يتم تقديمها أيضا إعلانات لا تتناسب مع أعمارهم وهو ما يخالف كافة القوانين التي تقر بالحفاظ على حقوق الطفل وعدم استغلالهم في المواد الإعلانية.

ولفت جون طلعت، إلى أن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد بل إن بعض هذه القنوات تقوم بالإعلان عن بعض منتجات علاج فيروس كورونا مستغلين في ذلك حاجة الناس وبحثهم عن أي علاج.

وطالب عضو مجلس النواب، الحكومة ووزارة الدولة للإعلام باتخاذ اللازم في مواجهة هذه القنوات وإغلاقها وتقديم أصحابها للمحاكمة بسبب ما ارتكبوه من مخالفات واضحة للقانون.
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