اوعى تقلق.. عزف كمان وأغاني لـ "عبد الحليم" في تربية أسيوط أثناء الامتحانات

عرض برنامج "صباح الورد"، المذاع على قناة "تن"، فيديو عن استقبال طلاب تربية أسيوط لزملائهم بالموسيقى وعزف الكمان وهذا للقضاء على قلق وتوتر الامتحانات.





وظهر في الفيديو أحد الطلاب يقف في فناء الكلية ويعزف الكمان، على ألحان أغنية من أغاني عبدالحليم حافظ، ويظهر الطلاب والطالبات في كلية تربية أسيوط مصطفين للدخول من بوابات التعقيم.





وصرح نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب على ضرورة التزام وكلاء الكليات بمتابعة سير أعمال امتحانات الفرق النهائية حتى انتهائها والممتدة في بعض الكليات إلى منتصف أغسطس الجاري، مع التأكد من التزام جميع مشرفي اللجان وأعضاء هيئة التدريس من استخدام المواد المطهرة والكمامات والتي تعمل إدارة الجامعة على توفيرها يوميًا بكميات كافة داخل كافة صالات الامتحانات ولجان الكليات.



