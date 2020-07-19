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أخبار البلد

القوى العاملة.. صرف 3 ملايين جنيه منحا لـ 3125 عاملا غير منتظم بأسيوط

الأحد 19/يوليه/2020 - 12:55 م
صدى البلد
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هيثم سعد الدين
وجه وزير القوي العاملة محمد سعفان، مديريات القوي العاملة بالمحافظات بضرورة الانتهاء من صرف المنح المقررة للعمالة غير المنتظمة المسجلة بقاعدة بيانات هذه الفئة  بكل مديرية، وذلك طبقا لائحة تشغيل ورعاية هذه العمالة.

وأوضح حازم على حسن، وكيل مديرية القوي العاملة بأسيوط، في بيان، الأحد، أن المديرية حددت موعد صرف المنح اعتبارا من 22 يوليو الجاري وحتى 21 أغسطس المقبل، من أي مكتب بريد علي مستوى الجمهورية، وذلك لنحو 3 آلاف و125 عاملا غير منتظم سوف يصرفون 3 ملايين و 75 ألف جنيه ، بواقع مبلغ ألف جنيه لـ 3025 عاملا، و 500 جنيه لـ 100 عامل.
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