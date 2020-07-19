لجنة مكافحة كورونا تكشف خطة التعامل مع الفيروس خلال استقبال عيد الأضحى.. فيديو

قالت الدكتورة جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا ، إن الاستهتار بأزمة كورونا وعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية من الممكن أن ينتج عنه موجة ثانية من الفيروس.









وأوضحت نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، أن وعى المواطن والحفاظ على التباعد الاجتماعى والالتزام بارتداء الكمامة الطبية خلال الأسبوعين الماضيين نتج عنه انخفاض معدلات الإصابات بصورة ملحوظة.









وأضافت أن خطة التعامل مع فترة عيد الأضحى ستكون بالالتزام بجميع التعليمات الصادرة عن مجلس الوزراء بخصوص استمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا.











وأكدت أن نسب الوعى بفيروس كورونا وطرق الوقاية منه فى ازدياد.









وتابعت أنه فى حالة ثبات معدلات الوقاية من فيروس كورونا سينتج عنها بالتأكيد انخفاض معدل الإصابة بنسب أكبر.