اتصالات البرلمان تناقش إجراءات هيئة البريد للتحول الرقمي

عقدت اليوم لجنة الاتصالات بمجلس النواب اجتماعها برئاسة النائب أحمد بدوي، لمناقشة الإجراءات التي اتخذتها الهيئة القومية للبريد في ظل منظومة التحول الرقمي 2020، وذلك بحضور الدكتور شريف فاروق، رئيس الهيئة القومية للبريد.





وقال بدوي إن كل المؤسسات تتجه نحو التحول الرقمي وأزمة كورونا خير دليل في اجتماعين رئيس الوزراء مع أعضاء الحكومة عبر الفيديو كونفرانس.





وشهد اجتماع اللجنة أيضا عدادت الفيديو كونفرانس استعدادا لمداخلة وزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت، عبر الفيديو كونفرانس، وذلك لعرض خطط الوزارة المستقبلية وآليات تطبيق وتنفيذ منظومة التحول الرقمي.





وتواصل اللجنة غدا مناقشة الإجراءات التي اتخذها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في ظل منظومة التحول الرقمي 2020، بحضور المهندس حسام الجمل، رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.



