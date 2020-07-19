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برلمان

اتصالات البرلمان تناقش إجراءات هيئة البريد للتحول الرقمي

الأحد 19/يوليه/2020 - 12:21 م
اتصالات البرلمان
اتصالات البرلمان تناقش اجراءات هيئة البريد للتحول الرقمي
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القسم السياسى
عقدت اليوم لجنة الاتصالات بمجلس النواب اجتماعها برئاسة النائب أحمد بدوي، لمناقشة الإجراءات التي اتخذتها الهيئة القومية للبريد في ظل منظومة التحول الرقمي 2020، وذلك بحضور الدكتور شريف فاروق، رئيس الهيئة القومية للبريد.

وقال بدوي إن كل المؤسسات تتجه نحو التحول الرقمي وأزمة كورونا خير دليل في اجتماعين رئيس الوزراء مع أعضاء الحكومة عبر الفيديو كونفرانس.

وشهد اجتماع اللجنة أيضا عدادت الفيديو كونفرانس استعدادا لمداخلة وزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت، عبر الفيديو كونفرانس، وذلك لعرض خطط الوزارة المستقبلية وآليات تطبيق وتنفيذ منظومة التحول الرقمي.

وتواصل اللجنة غدا مناقشة الإجراءات التي اتخذها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في ظل منظومة التحول الرقمي 2020، بحضور المهندس حسام الجمل، رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

في أول تفعيل للفيديو كونفرانس داخل مجلس النواب، عقدت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برئاسة أحمد بدوي، اليوم اجتماعا لبحث تفاصيل تطور ملف مصر الرقمية والإجراءات التي اتخذتها الهيئة القومية للبريد في ظل منظومة التحول الرقمي 2020، بحضور الدكتور شريف فاروق، رئيس الهيئة القومية للبريد، ويشارك فيها وزير الاتصالات عمرو طلعت عبر تقنية "الفيديو كونفرانس". 

وقال بدوي، إن الاجتماع يأتي ضمن سلسله من اللقاءات للوقوف علي تفاصيل وتطورات خطة مصر للتحول الرقمي، حيث سيعقد غدا اجتماعاً بشأن الإجراءات التي اتخذها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في ظل منظومة التحول الرقمي 2020، بحضور المهندس حسام الجمل، رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، على أن يوضح خلاله الإجراءات الجديدة لتشجيع الدفع الإلكتروني في إطار إستراتيجية الدولة وخططها لتحقيق التحول للمجتمع الرقمي، وتعزيز آليات الشمول المالي بالاعتماد علي المدفوعات الرقمية.

وشدد بدوي على أهمية ملف التحول الرقمي في مصر وانعكاساته الإيجابية على المؤشرات الاقتصاد، حيث سيلعب دورا كبيراً في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد من خلال البنية التحتية القوية التي سيوفرها، فضلاً عن كونه يسهل الوقت والجهد وتقديم خدمات فاعلة وسريعة للمواطنين. 

وكانت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد فتحت ملف التحول الرقمي بمناقشة كل المشاكل والتحديات التي تواجهه في ضوء طلبات إحاطة قدمت من النواب، ووجهت الأمر خطاباً لرئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي لتوجيه المحافظين بتذليل أي عقبات والتعاون مع الجهات المعنية بالتنفيذ.
اتصالات البرلمان تناقش إجراءات هيئة البريد للتحول الرقمي
اتصالات البرلمان تناقش إجراءات هيئة البريد للتحول الرقمي
اتصالات البرلمان تناقش إجراءات هيئة البريد للتحول الرقمي
اتصالات البرلمان تناقش إجراءات هيئة البريد للتحول الرقمي
اتصالات البرلمان تناقش إجراءات هيئة البريد للتحول الرقمي
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