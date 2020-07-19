محافظ بني سويف: ضبط 70 كيلو لحوم مذبوحة خارج السلخانة

قال الدكتور هاني غنيم، محافظ بنى سويف ، إن حملة تمونية ضمت مباحث التموين والطب البيطري قامت بالمرور على الأسواق وأسفرت عن ضبط 70 كجم لحوم ذبحت خارج المجازر الحكومية، و6 آلاف كجم ملح سياحات غير صالحة للاستهلاك الآدمي، و2000 لتر بنزين قام أحد الأشخاص بتجميعها لبيعها في السوق السوداء، وعدد 400 علبة سجائر مجهولة المصدر.





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وأشار المحافظ إلى أنه تم تحرير 13 محضرا تموينيا بواقع 5 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، و6 محاضر لإنتاج خبر غير مطابق للمواصفات، و2 محضر لإدارة منشأة بدون ترخيص، وتم التحفظ على الكميات والسلع واللحوم المضبوطة وتحرير المحاضر اللازمة وإحالتها لجهات التحقيق المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة.



