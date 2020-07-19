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حوادث

محافظ بني سويف: ضبط 70 كيلو لحوم مذبوحة خارج السلخانة

الأحد 19/يوليه/2020 - 12:12 م
لحوم فاسدة
لحوم فاسدة
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محمد عبدالحليم
قال الدكتور هاني غنيم، محافظ بنى سويف، إن حملة تمونية ضمت مباحث التموين والطب البيطري قامت بالمرور على الأسواق وأسفرت عن ضبط 70 كجم لحوم ذبحت خارج المجازر الحكومية، و6 آلاف كجم ملح سياحات غير صالحة للاستهلاك الآدمي، و2000 لتر بنزين قام أحد الأشخاص بتجميعها لبيعها في السوق السوداء، وعدد 400 علبة سجائر مجهولة المصدر.

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وأشار المحافظ  إلى أنه تم تحرير 13 محضرا تموينيا بواقع 5 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، و6 محاضر لإنتاج خبر غير مطابق للمواصفات، و2 محضر لإدارة منشأة بدون ترخيص، وتم التحفظ على الكميات والسلع واللحوم المضبوطة وتحرير المحاضر اللازمة وإحالتها لجهات التحقيق المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة. 

وأضاف المحافظ  أن ذلك جاء بناءً على جهود مديرية التموين من  ضبط الأسواق والرقابة على المخابز،والذي قام باستعراضه المهندس وصفي عبدالله وكيل وزارة التموين، حيث شنت المديرية، بالاشتراك مع مباحث التموين والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك حملة تفتيشية ،وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق،حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين. 
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