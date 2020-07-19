مهاجم الوداد: قادرون على الإطاحة بـ الأهلي والتتويج بـ دوري أبطال إفريقيا





ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع الوداد، في شهر سبتمبر المقبل، في نصف نهائي مسابقة دوري أبطال أفريقيا.





وقال وديع أووك في تصريحات لصحيفة " المنتخب" المغربية:" ستكون مباراة فاصلة، لكننا نعرف كل صغيرة وكبيرة عن الأهلي، ونعرف خبايا الكرة الأفريقية والمصرية على وجه الخصوص".





وأضاف:" قادرون على الإطاحة بالأهلي من دوري أبطال أفريقيا والتتويج باللقب باللقب والمشاركة في مونديال الأندية، لرد الاعتبار للكرة المغربية، بعد الظلم الذي تعرضنا له في نهائي رادس".





وتابع:" نستعد حاليا لاستئناف النشاط الرياضي ونسبة جاهزيتنا البدنية بلغب 50%، الوداد سيكون جاهز لخوض المباريات المؤجلة من الدوري، وسنخوض البطولة بطموج كبير من أجل إحراز اللقب.

أكد وديع أووك مهاجم فريق الوداد المغربي، أن فريقه قادر على الإطاحة بالأهلي من دوري أبطال أفريقيا، وإحراز اللقب.