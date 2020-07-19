حادث طعن في ساسكس.. الشرطة البريطانية تعتقل رجلا مشتبه بتنفيذه الجريمة

اعتقلت الشرطة البريطانية اليوم الأحد رجلا بعد طعنه موظفا داخل مستشفى برايتون في مقاطعة رويال ساسكس الأمر الذي أدى إلى إغلاق المبنى بالكامل.





وقالت مصادر مطلعة لصحيفة ميرور أونلاين، إن الهجوم وقع في الطابق 11 في مستشفى مقاطعة رويال ساسكس.





ويقال إن الشركات المجاورة أمرت بإغلاق أبوابها كذلك للحيولة دون محاولة إفلات المتهم والاحتماء داخل أي من مقراتها.





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وأكدت شرطة ساسكس أن رجلا يبلغ من العمر 30 عاما اعتقل بعد ساعة في شارع قريب من المستشفى.





وأضافت قوة الشرطة في ساسكس وفق بيان: أنه في الساعة 8.42 صباحًا يوم الأحد (19 يوليو)، تم استدعاء الشرطة إلى مستشفى مقاطعة رويال ساسكس في برايتون بعد أنباء عن إصابة أحد العاملين بجروح طعني.





وتابعت: تم تأمين موقع المستشفى بسرعة بينما كان الضباط يعملون مع موظفي الأمن للتأكد من عدم إصابة أي شخص آخر، وأن الموظفين والمرضى في أمان.





واستطرد البيان انه بعد عمليات التفتيش والتحقيق الفوري التي قامت بها الشرطة، تم اعتقال رجل في الثلاثين من عمره في شارع ويلسون القريب في الساعة 9.40 صباحًا للاشتباه في محاولته القتل، وهو محتجز حاليًا لإجراء التحقيق معه.