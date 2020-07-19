AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الصحة: كورونا لا ينتقل عبر الهواء والتنبؤ بمستقبل الفيروس صعب.. فيديو

الأحد 19/يوليه/2020 - 12:13 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
Advertisements
آيات أحمد
قال الدكتور محمد عبدالفتاح، رئيس الإدارة المركزية لشئون الطب الوقائي بوزارة الصحة، إن التنبؤ بمستقبل الأمراض المعدية صعب، حيث إنها تنتقل بخمس طرق من أهمهم الهواء، والرذاذ، والتلامس، والوسائط الناقلة للعدوى.

وأضاف "عبدالفتاح"، خلال لقاء خاص عبر "سكايب" ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أن فيروس كورونا لا ينتقل عن طريق الهواء، وإنما ينتقل عن طريق الرذاذ، ومن ثم فإن مرض ينتقل بهذه الآلية لا يمكن التعرف على ماذا سيحدث به، مشددًا على أنه لابد أن يكون هناك مزيد من الوعي والالتزام بالإجراءات الوقائية حتى ينحسر الوباء.

ولفت إلى أن فيروس كورونا لن ينحسر من تلقاء نفسه، مؤكدًا أن الوعي المجتمعي أسهم في خفض معدلات الإصابة أكثر من النصف، واكتمال الوعي بحيث يكون 90% من المجتمع ملتزم سيساهم في تحسن الوضع بصورة أكبر.

وأوضح أن مصر أصبحت تسجل أقل من نصف أعداد الإصابات التي كنا نسجلها في أعلى فترة، معلقًا: "نقدر نقول تجاوزنا فترة الذروة فى انتشار فيروس كورونا، ولكن أي شعور بالأمان الكاذب يؤدي إلى تخفيف الإجراءات الاحترازية قد يؤدي إلى رفع الحالات".

وأكد أن مصر في مرحلة انحسار الوباء، ولكن الالتزام هو طوق النجاة لنا في هذه المرحلة، منوهًا أنه يتم العمل على إنتاج اللقاح، متوقعا أن يتوفر المصل في شهر أكتوبر.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أستاذ مناعة: إصابات فيروس كورونا ستزيد فى الأيام القادمة.. فيديو

وزير التعليم العالي: انحسار إصابات كورونا فى مصر يوليو المقبل.. 4.8% نسبة الوفيات بالفيروس حتى الآن.. و28 مايو نقطة انعطاف المنحنى التصاعدي

هل ارتداء الكمامة القماش أو الطبية تحمي أكثر من كورونا .. استشاري أنف وأذن يجيب

أشرف الفقي: الفيروس ينتقل عن طريق الهواء وبطريقة سريعة

كورونا ينتقل عبر الهواء.. مئات العلماء يحذرون

حذر من إصابة مئات الملايين حال حدوث ذلك..خبير أوبئة: حجم تفشي فيروس كورونا ينفي انتقاله عبر الهواء

ترشيحاتنا

عقار جديد بنتائج واعدة لمواجهة كورونا .. والسر في الحمض النووي

زيدان البارسا .. باتريك كلويفرت يقترب من خلافة كيكي سيتين في برشلونة

طالب ثانوية عامة يستغيث عبر فيس بوك: دخلوني جروب نزل الامتحان بسرعة محلتش حاجة!

إرهابيو تركيا يهددون تونس.. أردوغان جلب 17 ألفا من الدواعش والمرتزقة والقاعدة إلى ليبيا

الفرق بين الهدي والأضحية والعقيقة.. البحوث الإسلامية يكشف عن 9 أمور

جروبات الغش تنشر صور امتحانات الجيولوجيا والتفاضل وعلم النفس بعد توزيعها في لجان الثانوية العامة

AdvertisementS

انحسار مفاجئ للنيلين.. خروج محطات مياه عن الخدمة في السودان

الصحة: كورونا لا ينتقل عبر الهواء والتنبؤ بمستقبل الفيروس صعب.. فيديو

بأسعار تصل لـ 1.67 مليون جنيه.. تفاصيل شقق متوسطي الدخل المطروحة بدءا من اليوم

بعد وفاة شاب انفجر هاتفه في جيبه.. تعرف على أسباب انفجار الهاتف الذكي وطرق الوقاية منها

لجنة مكافحة كورونا: حالة واحدة تجنب مصر الدخول فى موجة ثانية لـ الفيروس

حققنا إنجازًا فى الثانوية العامة.. التعليم: 486 طالبا بمادة الفيزياء حصلوا على الدرجة النهائية.. فيديو

السودان يشكو نقص المياه.. وإثيوبيا ترد: القلق مع ارتفاع منسوب مياه سد النيل

فضيحة كبرى لنظام أردوغان .. وثائق سرية تكشف تجسسا دبلوماسيا لـ تركيا في كندا

وثيقة أمريكية تثبت هروب كورونا من مختبر ووهان

كيلو البط بـ 32 جنيها .. ننشر أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد 19 -7 - 2020

بنظام الذهاب والإياب.. تفاصيل جديدة بشأن مباراتي الأهلي والوداد والزمالك والرجاء

الحكومة تقترض 46.5 مليار جنيه لتمويل عجز الموازنة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مرتفع أو منخفض.. أعراض غيبوبة السكر

بـ فستان جذاب .. ورد الخال تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

هدية الملكة إليزابيث لحفيدتها.. فستان زفاف الأميرة بياتريس عمره 60 سنة