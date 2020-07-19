الصحة: كورونا لا ينتقل عبر الهواء والتنبؤ بمستقبل الفيروس صعب.. فيديو

قال الدكتور محمد عبدالفتاح، رئيس الإدارة المركزية لشئون الطب الوقائي بوزارة الصحة، إن التنبؤ بمستقبل الأمراض المعدية صعب، حيث إنها تنتقل بخمس طرق من أهمهم الهواء، والرذاذ، والتلامس، والوسائط الناقلة للعدوى.





وأضاف "عبدالفتاح"، خلال لقاء خاص عبر "سكايب" ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أن فيروس كورونا لا ينتقل عن طريق الهواء، وإنما ينتقل عن طريق الرذاذ، ومن ثم فإن مرض ينتقل بهذه الآلية لا يمكن التعرف على ماذا سيحدث به، مشددًا على أنه لابد أن يكون هناك مزيد من الوعي والالتزام بالإجراءات الوقائية حتى ينحسر الوباء.





ولفت إلى أن فيروس كورونا لن ينحسر من تلقاء نفسه، مؤكدًا أن الوعي المجتمعي أسهم في خفض معدلات الإصابة أكثر من النصف، واكتمال الوعي بحيث يكون 90% من المجتمع ملتزم سيساهم في تحسن الوضع بصورة أكبر.





و أوضح أن مصر أصبحت تسجل أقل من نصف أعداد الإصابات التي كنا نسجلها في أعلى فترة، معلقًا: "نقدر نقول تجاوزنا فترة الذروة فى انتشار فيروس كورونا، ولكن أي شعور بالأمان الكاذب يؤدي إلى تخفيف الإجراءات الاحترازية قد يؤدي إلى رفع الحالات".





وأكد أن مصر في مرحلة انحسار الوباء، ولكن الالتزام هو طوق النجاة لنا في هذه المرحلة، منوهًا أنه يتم العمل على إنتاج اللقاح، متوقعا أن يتوفر المصل في شهر أكتوبر.



