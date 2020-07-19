AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

انقلاب شاحنة بضائع على رصيف ميناء سفاجا بعد إنزالها من إحدى سفن الشحن

الأحد 19/يوليه/2020 - 12:19 م
صدى البلد
Advertisements
إبراهيم جادالله

تعرضت شاحنة بضائع للانقلاب على رصيف ميناء سفاجا البحري، بعد إنزالها من إحدى سفن البضائع القادمة من الإمارات العربية المتحدة ، حيث تسبب إنقلابها فى سقوط بعض البضائع المحملة عليها فى المياه.

 

وقال مصدر من ميناء سفاجا البحري، إن بعد نزول الشاحنة الثانية رقم 31654 من سطح سفينة البضائع برنسيس نبيها ، وأثناء تحرك التاج ماستر لسحب الشاحنة حدث كسر فى القائمة الأمامية اليسرى للشاحنة حامل الشاحنة مما أدى إلى انقلاب الشاحنة وسقوط بعض الطرود المحملة على الشاحنة بالمياه .

 

وأضاف المصدر أنه لا يوجد أى إصابات أو خسائر فى الأرواح نتيجة الحادث، مضيفا أنه تم إبلاغ الجهات العاملة فى الميناء منها أمن الموانئ، الحماية المدنية، الجمارك، حيث تم تخفيف أحمال الشاحنة، وانتشال الطرود الظاهرة على سطح الماء، وتصبين الشاحنة بمعرفة طاقم السفينة، وتحميلها على الونش الرئيس لإبعادها من جسم السفينة .

 

كان استقبل ميناء سفاجا البحرى نهاية العبارة القاهرة التابعة لشركة القاهرة للعبارات وعلى متنها 562 راكبا مصريا و76 سيارة قادمة من ميناء ضبا السعودى حيث وجه وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير قيادات هيئة موانىء البحر الأحمر بالتنسيق مع محافظة البحر الأحمر ووزارة الصحة ( الحجر الصحى ) وكافة الجهات المعنية لسرعة إنهاء الإجراءات.

 

 وصعد فريق طبى متخصص على متن السفينة ونهو إجراءات الفحص الطبى وإجراء الاختبار السريع لفيروس كورونا على العائدين وطاقم السفينة وتم تجهيز سيارة إسعاف مجهزة بجوار السفينة لنقل اى حالة يشتبه فى اصابتها وتعقيم الأمتعة والسيارات على متن السفينة كما تم زيادة عدد ضباط الجوازات ومفتشى الجمارك لسرعة نهو اجراءات الجوازات والتفتيش والجمارك.

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لنقل المصريين العائدين من السعودية.. وزير النقل يوجه بتسيير رحلات بحرية بين مينائي سفاجا وضبا

على متن العبارة القاهرة..وصول 275 مصريا من السعودية

وسط إجراءات احترازية مشددة.. ميناء سفاجا يستقبل 562 مصريا قادمين من السعودية.. صور

ترشيحاتنا

اللهم الطف بنا .. محمد محمود عبد العزيز يطلب من جمهوره الدعاء لوالده

متصدقوش يا جماعة.. شوبير يعلن قيمة صفقة انتقال طاهر محمد طاهر إلى الأهلي

إرهابيو تركيا يهددون تونس.. أردوغان جلب 17 ألفا من الدواعش والمرتزقة والقاعدة إلى ليبيا

هل تشترط الطهارة لقراءة القرآن؟ .. مستشار المفتي يجيب

يخالف تعليمات الفيفا.. خبراء التحكيم عن مقترح جوزيه مورينيو: مرفوض

أحدث تهديد لـ كورونا.. الفيروس يضرب تحت الحزام ويصيب الرجال بـ فقدان الخصوبة

AdvertisementS

انحسار مفاجئ للنيلين.. خروج محطات مياه عن الخدمة في السودان

الصحة: كورونا لا ينتقل عبر الهواء والتنبؤ بمستقبل الفيروس صعب.. فيديو

بأسعار تصل لـ 1.67 مليون جنيه.. تفاصيل شقق متوسطي الدخل المطروحة بدءا من اليوم

بعد وفاة شاب انفجر هاتفه في جيبه.. تعرف على أسباب انفجار الهاتف الذكي وطرق الوقاية منها

لجنة مكافحة كورونا: حالة واحدة تجنب مصر الدخول فى موجة ثانية لـ الفيروس

حققنا إنجازًا فى الثانوية العامة.. التعليم: 486 طالبا بمادة الفيزياء حصلوا على الدرجة النهائية.. فيديو

السودان يشكو نقص المياه.. وإثيوبيا ترد: القلق مع ارتفاع منسوب مياه سد النيل

فضيحة كبرى لنظام أردوغان .. وثائق سرية تكشف تجسسا دبلوماسيا لـ تركيا في كندا

وثيقة أمريكية تثبت هروب كورونا من مختبر ووهان

كيلو البط بـ 32 جنيها .. ننشر أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد 19 -7 - 2020

بنظام الذهاب والإياب.. تفاصيل جديدة بشأن مباراتي الأهلي والوداد والزمالك والرجاء

الحكومة تقترض 46.5 مليار جنيه لتمويل عجز الموازنة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مرتفع أو منخفض.. أعراض غيبوبة السكر

بـ فستان جذاب .. ورد الخال تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

هدية الملكة إليزابيث لحفيدتها.. فستان زفاف الأميرة بياتريس عمره 60 سنة