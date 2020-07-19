انقلاب شاحنة بضائع على رصيف ميناء سفاجا بعد إنزالها من إحدى سفن الشحن

تعرضت شاحنة بضائع للانقلاب على رصيف ميناء سفاجا البحري، بعد إنزالها من إحدى سفن البضائع القادمة من الإمارات العربية المتحدة ، حيث تسبب إنقلابها فى سقوط بعض البضائع المحملة عليها فى المياه.

وقال مصدر من ميناء سفاجا البحري، إن بعد نزول الشاحنة الثانية رقم 31654 من سطح سفينة البضائع برنسيس نبيها ، وأثناء تحرك التاج ماستر لسحب الشاحنة حدث كسر فى القائمة الأمامية اليسرى للشاحنة حامل الشاحنة مما أدى إلى انقلاب الشاحنة وسقوط بعض الطرود المحملة على الشاحنة بالمياه .

وأضاف المصدر أنه لا يوجد أى إصابات أو خسائر فى الأرواح نتيجة الحادث، مضيفا أنه تم إبلاغ الجهات العاملة فى الميناء منها أمن الموانئ، الحماية المدنية، الجمارك، حيث تم تخفيف أحمال الشاحنة، وانتشال الطرود الظاهرة على سطح الماء، وتصبين الشاحنة بمعرفة طاقم السفينة، وتحميلها على الونش الرئيس لإبعادها من جسم السفينة .

كان استقبل ميناء سفاجا البحرى نهاية العبارة القاهرة التابعة لشركة القاهرة للعبارات وعلى متنها 562 راكبا مصريا و76 سيارة قادمة من ميناء ضبا السعودى حيث وجه وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير قيادات هيئة موانىء البحر الأحمر بالتنسيق مع محافظة البحر الأحمر ووزارة الصحة ( الحجر الصحى ) وكافة الجهات المعنية لسرعة إنهاء الإجراءات.

وصعد فريق طبى متخصص على متن السفينة ونهو إجراءات الفحص الطبى وإجراء الاختبار السريع لفيروس كورونا على العائدين وطاقم السفينة وتم تجهيز سيارة إسعاف مجهزة بجوار السفينة لنقل اى حالة يشتبه فى اصابتها وتعقيم الأمتعة والسيارات على متن السفينة كما تم زيادة عدد ضباط الجوازات ومفتشى الجمارك لسرعة نهو اجراءات الجوازات والتفتيش والجمارك.