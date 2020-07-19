AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

هالة السعيد: هناك حاجة ماسة لإصدار قانون جديد للتخطيط

الأحد 19/يوليه/2020 - 12:20 م
الدكتورة هالة السعيد
الدكتورة هالة السعيد ، وزيرة التخطيط
Advertisements
فريدة محمد

تناقش د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الآن مشروع قانون التخطيط العام للدولة أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.

وخلال مناقشتها قالت د. هالة السعيد إن عملية التخطيط الاقتصادي والاجتماعي تعد أحد أهم وظائف الدولة بغض النظر عن طبيعة النظام الاقتصادي والسياسي السائد فيها مع الأخذ في الاعتبار اختلاف أساليب هذا التخطيط وحجم تأثيره على الاقتصاد من دولة إلى أخرى ومن نظام إلى نظام. 

وبالنظر إلى أن التخطيط ينظم إنفاق المال العام لإنجاز مشروعات استثمارية في كافة المجالات تخدم القطاعات العريضة من المواطنين، قامت معظم دول العالم بإنشاء كيانات للقيام بهذه الوظيفة، مشيرة إلى انتهاج الدولة المصرية النهج ذاته فكان لها وزارة دائمة للتخطيط نظم عملها قوانين ولوائح كان آخرها القانون الحالي رقم 70 لسنة 1973 بشأن إعداد الخطة العامة للدولة ومتابعة تنفيذها ولائحته التنفيذية.

أضافت السعيد أنه بعد مرور ما يزيد على أربعة عقود منذ بدء العمل بهذا القانون؛ شهدت البيئة الاقتصادية المصرية تطورات كبيرة أظهرت حاجة ماسة لإصدار قانون جديد للتخطيط، وذلك لعدة أسباب منها أن القانون الحالي يعطى أدوارًا في العملية التخطيطية لكيانات في الدولة لم تعد قائمة على رأسها الأخذ بالنظام الديمقراطي التعددي وإلغاء نظام الحزب الواحد وإعادة هيكلة وزارات الحكومة المصرية، وما استتبع ذلك من انقضاء الاتحاد الاشتراكي العربي واللجنة الوزارية التخطيطية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

"خطة النواب" تعلن إقرار قانون التخطيط الموحد قبل نهاية دور الانعقاد الجاري

هالة السعيد:خطة الدولة تشمل كل الأبعاد و ليست مقصورة علي الخطة الاستثمارية فقط

برلماني: مناقشة قانون التخطيط الموحد تمهيدا لإقراره قبل نهاية دور الانعقاد الجاري

غدًا.. هالة السعيد تناقش مشروع قانون التخطيط العام للدولة أمام خطة النواب

اليوم.. التخطيط تعرض قانونها الجديد علي مجلس النواب

السعيد: هناك حاجة ماسة لإصدار قانون جديد للتخطيط بعد مرور ما يزيد على 40 عامًا منذ العمل بالقانون رقم 70 لسنة 1973

ترشيحاتنا

مزاعم كاذبة دون سند أو دليل.. القضاء الأمريكي يرد دعوى الإخوان ضد حازم الببلاوي

بكاش مايوه .. منى ممدوح تثير الجدل بإطلالة جريئة

عاد للحياة بعد دفنه بخمسة أشهر.. شاهد محافظ الشرقية يكشف تفاصيل عودة مدرس لأسرته

انفجار في منشأة للطاقة بمحافظة أصفهان الإيرانية

لخطورتها على المواطنين .. غلق وتشميع قاعة تصوير بطريق طنطا كفر الزيات الزراعي

عقار جديد بنتائج واعدة لمواجهة كورونا .. والسر في الحمض النووي

AdvertisementS

انحسار مفاجئ للنيلين.. خروج محطات مياه عن الخدمة في السودان

الصحة: كورونا لا ينتقل عبر الهواء والتنبؤ بمستقبل الفيروس صعب.. فيديو

بأسعار تصل لـ 1.67 مليون جنيه.. تفاصيل شقق متوسطي الدخل المطروحة بدءا من اليوم

بعد وفاة شاب انفجر هاتفه في جيبه.. تعرف على أسباب انفجار الهاتف الذكي وطرق الوقاية منها

لجنة مكافحة كورونا: حالة واحدة تجنب مصر الدخول فى موجة ثانية لـ الفيروس

حققنا إنجازًا فى الثانوية العامة.. التعليم: 486 طالبا بمادة الفيزياء حصلوا على الدرجة النهائية.. فيديو

السودان يشكو نقص المياه.. وإثيوبيا ترد: القلق مع ارتفاع منسوب مياه سد النيل

فضيحة كبرى لنظام أردوغان .. وثائق سرية تكشف تجسسا دبلوماسيا لـ تركيا في كندا

وثيقة أمريكية تثبت هروب كورونا من مختبر ووهان

كيلو البط بـ 32 جنيها .. ننشر أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد 19 -7 - 2020

بنظام الذهاب والإياب.. تفاصيل جديدة بشأن مباراتي الأهلي والوداد والزمالك والرجاء

الحكومة تقترض 46.5 مليار جنيه لتمويل عجز الموازنة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالشعر الراستا.. ديالا مكي تجذب قلوب متابعيها بالأبيض الشبيكة

مرتفع أو منخفض.. أعراض غيبوبة السكر

بـ فستان جذاب .. ورد الخال تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة