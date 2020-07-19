نهاية الأسبوع.. الانتهاء من صيانة وإصلاح فواصل كوبرى سفاجا العلوى

تابعت هدى المغربي رئيس مدينة سفاجا، اليوم الأحد، أعمال الصيانة التى تنفذها الهيئة العامة للطرق والكبارى على كوبرى سفاجا العلوى وإصلاح وصيانة فواصل التمدد المعدنى المتآكلة.

توجهت "رئيس المدينة" بالشكر والتقدير إلى الهيئة العامة للطرق والكبارى على سرعة الاستجابة لطلب المدينة لصيانة وإصلاح الكوبرى بقيادة المهندس محسن زهران رئيس الهيئة بالبحر الأحمر وإشراف المهندس أحمد محمد رزق رئيس قطاع سفاجا والقصير بالهيئة والمشرف على عملية الرصف بسفاجا.

أوضحت" المغربي" أن الهيئة تقوم بصيانة الفواصل وتأمين وتدعيم الأعمدة الكهربائية وإعادة تخطيط الكوبرى ودهان السور والبلدورات حيث وضعت الهيئة خطة شاملة لإعادة صيانة الكوبرى ومن المقرر الانتهاء منها مع نهاية الأسبوع الجاري.

وأضافت "رئيس المدينة " أن الهيئة حريصة على نشر الخدمات المرورية مع تدعيم المنطقة بالعلامات الإرشادية والمخاريط والطواحين الضوئية لضمان سيولة الحركة المرورية أثناء تنفيذ الأعمال بالشكل الذي لا يعيق الحركة المرورية.

ومن جانبه قال المهندس أحمد رزق، مشرف العملية بمدينة سفاجا، أن تآكل فواصل التمدد يرجع إلى الحمولات الزائدة للشاحنات وسيارت النقل الثقيل مما يجعل هذه الفواصل عرضة للتآكل السريع ويقلل من عمرها الافتراضي.