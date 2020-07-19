١٣ أغسطس .. نظر دعوى إلغاء نجاح طالبة كويتية

قررت هيئة المفوضين الدائرة السادسة بمحكمة القضاء الإداري، تأجيل نظر دعوى إلغاء نجاح طالبة كويتية بجامعة القاهرة راسبة في ٧ مواد دراسية لجلسة ١٣ أغسطس المقبل وألزمت المحكمة الجهة الإدارية بتقيم كشف بأسماء كافة الطلاب الوافدين الذين دخلوا دور سبتمبر ٢٠١٨.





وذكرت الدعوى المقامة من أحد أساتذة الجامعة، أن الطالبة وافدة من دولة الكويت للدراسة في مصر، وتم إعلان نتيجتها لدور مايو 2018 برسوبها في سبعة مواد دراسية.





وتابعت الدعوى فوجئ الاستاذ الجامعى ، بأنه تقرر دخول الطالبة إمتحانات دور سبتمبر بالمخالفة للقانون وللائحة سير الامتحانات بالكلية والمخصص لطلاب الفرقة الرابعة فقط وتم تغيير نتيجة دور مايو، وإعلان نتيجة الطالبة، كناجحة بمادتين فى دور سبتمبر بالمخالفة للقانون، وتم نقلها إلى الفرقة الثانية للعام الدراسي 2018/2019 دون وجه حق وفي مخالفة صريحة للقانون وللائحة سير الإمتحانات بالكلية.