محملة بمعدات عسكرية.. عشرات الآليات التركية تدخل إلى شمال غرب سوريا

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في نبأ عاجل له، بأن عشرات الآليات التركية المحملة بمعدات عسكرية تدخل إلى شمال غرب سوريا.









وقبل يومين، رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، دخول عدة أرتال عسكرية متتالية للقوات التركية من معبر كفرلوسين شمال إدلب.









وتألفت الأرتال من نحو 100 مصفحة وشاحنة، تحمل دبابات وعتاد عسكري ومواد لوجستية، واتجه الرتل نحو النقاط التركية في منطقة "بوتين-أردوغان".









وأوضح المرصد أن عدد الآليات التي دخلت الأراضي السورية منذ بدء وقف إطلاق النار الجديد بلغ 4830 آلية، بالإضافة لآلاف الجنود.









