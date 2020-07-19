فتاوى تشفي صدور المؤمنين.. حكم ترك قول آمين بعد الفاتحة.. مستشار المفتي يصحح اعتقادا خاطئا عن الاستخارة.. حكم تأخير الصلاة بسبب الجلوس على فيسبوك.. وهل تشترط الطهارة لقراءة القرآن

فتاوى تشفي صدور المؤمنين

حكم ترك قول آمين بعد الفاتحة

حكم تأخير الصلاة بسبب الجلوس على فيس بوك؟

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اعتقادا خاطئا عن صلاة الاستخارة

هل تشترط الطهارة لقراءة القرآن؟











نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، في الساعات الماضية، عددا من الفتاوى والأحكام الدينية، ونرصد أبرزها في التقرير التالي.







فى البداية، قال الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، إن قول «آمين» بعد الفاتحة ليس من آيات القرآن، وليس من آيات الفاتحة ولا تنطبق عليه أحكام التجويد.







وأضاف عاشور، خلال فيديو منشور له، أن قول «آمين» بعد الفاتحة دعاء بمعنى: «استجب يا ربنا، فآمين معناها: اللهم استجب، فهي سنة مستحبة وليست واجبة ولا تبطل الصلاة، مؤكدًا أن التأمين بعد الفراغ من الفاتحة في الصلاة سنة للإمام والمأموم، يجهران به في صلاة الجهر، ويسران به في صلاة السر.

















وأجاب عاشور قائلًا: "إن الصلاة من العبادات التى وضعها الله بتوقيتات معينة فقال "إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا"، منوها إلى أن الوقت من الممكن أن يكون موسعا، بمعنى إذا أذن للعصر لك أن تؤجل الصلاة إلى ما قبل صلاة المغرب ولكن ليس بدون عذر.











وأضاف أنه ينبغى أن تؤدى الصلاة فى أول الوقت لأن لها ميزة وفضيلة، حيث سأل النبى: "أى الأعمال خير فقال الصلاة على وقتها"، منوها إلى أن الجلوس أمام المباراة أو فيس بوك، لكن بشرط عدم التسويف فى أداء الصلاة وتأخيرها، وهنا تكون معصية أمام الله عز وجل.









وتابع: "ليعلم كل مسلم أن الصلاة عماد الدين ومن هدمها فقد هدم الدين، فليحرص كل مسلم على أداء الصلاة على وقتها".

















الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، وذلك خلال فيديو منشور له.

فيما ورد سؤال أخر مضمونه: "ماذا أفعل إذا لم يظهر شيء بعد صلاة الاستخارة عدة مرات؟"، أجاب عنه









وأجاب عاشور، قائلًا إن الاستخارة دعاء لله بتيسير العسير وتقدير الخير وصرف الشر، ويظن البعض بعد تكرارها أكثر من مرة أنه سيرى رؤية في المنام وفيها ما يريد ولكن هذا اعتقاد خاطئ.





وأضاف: "فإذا وجد الإنسان ما استخار عليه ربه ميسرا والأبواب مفتوحة فإن فيه الخير إن شاء الله، وان رأى غير ذلك ووجد فيه عسرا فينصرف عن هذا الأمر، وليعلم الجميع أن التيسير والعسر في الأمر هو نتيجة الاستخارة" .







