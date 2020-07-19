في 4 كليات .. رئيس جامعة سوهاج يستكمل جولاته اليومية لمتابعة أعمال الامتحانات

استكمل صباح اليوم الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج جولاته اليومية لمتابعة سير أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي ٢٠١٩ /٢٠٢٠، وذلك للفرق النهائية بأربع كليات وهي كلية الصيدلة، التمريض ، العلوم و التكنولوجيا والتعليم، يصاحبه نوابه وعمداء وأمناء الكليات الأربع.
وأضاف الدكتور أحمد فكري القائم بأعمال كلية العلوم أن 405 طالب وطالبة بالفرقة الرابعة يؤدون الامتحانات، والتي بدأت في ١٥يوليو الجاري وتنتهي يوم ١٦ أغسطس القادم، مضيفا انه تم توزيع الطلاب علي ١٨لجنة امتحانية.
وأوضح رئيس الجامعة، أن الأسبوع الثاني للامتحانات يشهد ايضًا الالتزام التام بالضوابط التى أقرها مجلس الجامعة وتنفيذ كافة الاحتياطات الطبية اللازمة، مشددًا على تواجد أستاذ المادة للرد على أى استفسارات من الطلاب، وايضًا الالتزام بإعلان النتيجة النهائية بعد انتهاء أعمال الامتحانات مباشرة.
وقال الدكتور مجدي أمين القاضي القائم بعمل عميد كلية الصيدلية، إن ٣٧٢ طالبا وطالبة بالفرقة الخامسة والنهائية يؤدون امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي ٢٠١٩ /٢٠٢٠، والتي بدأت يوم ١٥ يوليو الجاري، وتستمر حتي ١٢ اغسطس القادم، مضيفًا أنه تم توزيع الطلاب علي ٢٠ لجنة امتحانية.
وأشارت الدكتورة يسرية السيد القائمة بأعمال عميدة كلية التمريض إلى أن امتحانات الفرقة النهائية تجري خلال الفترة من ١٥ يوليو الجاري علي ان تنتهي في ١٠ أغسطس القادم، حيث يؤديها ٢٨٥ طالبا وطالبة تم توزيعهم داخل ١٥ لجنة بمبني الكلية.
وأضاف الدكتور أحمد فكري القائم بأعمال كلية العلوم أن 405 طالب وطالبة بالفرقة الرابعة يؤدون الامتحانات، والتي بدأت في ١٥يوليو الجاري وتنتهي يوم ١٦ أغسطس القادم، مضيفا انه تم توزيع الطلاب علي ١٨لجنة امتحانية.
واوضح الدكتور محمود سالم، الاستاذ المتفرغ بكلية التكنولوجيا والتعليم أن ٧٥ طالب وطالبة بالفرقة الرابعة والنهائية يؤدون امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي ٢٠١٩ /٢٠٢٠، والتي بدات في ١٥ يوليو الجاري وتستمر حتي ٢٦ من نفس الشهر ، مضيفًا أنه تم توزيع الطلاب علي ٦ لجان امتحانية .
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