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تعليم

في 4 كليات .. رئيس جامعة سوهاج يستكمل جولاته اليومية لمتابعة أعمال الامتحانات

الأحد 19/يوليه/2020 - 01:47 م
صدى البلد
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خالد رياض
استكمل صباح اليوم الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج جولاته اليومية لمتابعة سير أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي ٢٠١٩ /٢٠٢٠، وذلك للفرق النهائية بأربع كليات وهي كلية الصيدلة، التمريض ، العلوم و التكنولوجيا والتعليم، يصاحبه نوابه وعمداء وأمناء الكليات الأربع.


وأوضح رئيس الجامعة، أن الأسبوع الثاني للامتحانات يشهد ايضًا الالتزام التام بالضوابط التى أقرها مجلس الجامعة وتنفيذ كافة الاحتياطات الطبية اللازمة، مشددًا على تواجد أستاذ المادة للرد على أى استفسارات من الطلاب، وايضًا الالتزام بإعلان النتيجة النهائية بعد انتهاء أعمال الامتحانات مباشرة.


وقال الدكتور مجدي أمين القاضي القائم بعمل عميد كلية الصيدلية، إن ٣٧٢ طالبا وطالبة بالفرقة الخامسة والنهائية يؤدون امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي ٢٠١٩ /٢٠٢٠، والتي بدأت يوم ١٥ يوليو الجاري، وتستمر حتي ١٢ اغسطس القادم، مضيفًا أنه تم توزيع الطلاب علي ٢٠ لجنة امتحانية.


وأشارت الدكتورة يسرية السيد القائمة بأعمال عميدة كلية التمريض إلى أن امتحانات الفرقة النهائية تجري خلال الفترة من ١٥ يوليو الجاري علي ان تنتهي في ١٠ أغسطس القادم، حيث يؤديها ٢٨٥ طالبا وطالبة تم توزيعهم داخل ١٥ لجنة بمبني الكلية.


وأضاف  الدكتور أحمد فكري القائم بأعمال كلية العلوم أن  405 طالب وطالبة بالفرقة الرابعة يؤدون الامتحانات، والتي بدأت في  ١٥يوليو الجاري وتنتهي يوم ١٦ أغسطس القادم، مضيفا انه تم توزيع الطلاب علي ١٨لجنة امتحانية.


واوضح الدكتور محمود سالم، الاستاذ المتفرغ بكلية التكنولوجيا والتعليم أن ٧٥ طالب وطالبة بالفرقة الرابعة والنهائية يؤدون امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي ٢٠١٩ /٢٠٢٠، والتي بدات في ١٥ يوليو الجاري وتستمر حتي ٢٦ من نفس الشهر ، مضيفًا أنه تم توزيع الطلاب علي ٦ لجان امتحانية .

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