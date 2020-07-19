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توك شو

بحر واسع ومرعب.. كواليس عالم المومياوات وأغرب أسرارها

الأحد 19/يوليه/2020 - 01:49 م
مومياء الملك رمسيس
مومياء الملك رمسيس الثاني
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فرح علاء الخولي
قال الدكتور مصطفى إسماعيل، المشرف على مخزن المومياوات بمتحف الحضارة، إن المتحف القومي للحضارة المصرية هو المسئول عن عرض المومياوات الملكية ولم يتم افتتاحه بعد، وهو يعرض كل المومياوات من عصر قبل الأسرات من أول الأسرة الأولى حتى الأسرة الـ 30.


وأضاف الدكتور مصطفى إسماعيل، خلال حواره في برنامج "صباح الورد"، المذاع على قناة "تن"، أن المتحف موجود خلف جامع عمرو بن العاص وملاصق لحديقة الفسطاط، وتتم به كل أعمال الفحص والتحليل لكل المومياوات التي يتم اكتشافها حتى الآن، لافتًا إلى أن عملية نقل المومياوات أصبحت تتم بشكل كبير جدًا من عام 2017 حتى العام الحالي، بعد تقييم حالتها ووضع خطة العمل لترميمها.


وأكد أن عملية نقل وترميم المومياوات عملية كبيرة ومعقدة وتحتاج لتفاصيل كثيرة ومختلفة ودقيقة، ويجب استخدام مواد خالية من الحموضة وصالحة للتلاصق بجسم المومياوات، وفصل أي مواد تولد أي نوع من الشحنات الكهربائية، وغيرها من التفاصيل الدقيقة والتي يجب مراعاتها.


وأوضح أن كل مومياء لها ظروفها ويتم التعامل معها وفقا لحالتها، مشيرًا إلى أنه في تلك الفترة احتاج فريق العمل على المومياوات الملكية خامات غير موجودة في مصر تم استيرادها من اليابان وإيطاليا وألمانيا.
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