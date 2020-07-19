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اقتصاد

لاستخدامها فى تخزين البضائع والحاويات.. الشحن والتفريغ: تخصيص 30 ألف متر فى ميناء الإسكندرية

الأحد 19/يوليه/2020 - 01:43 م
الشحن و التفريغ
الشحن و التفريغ
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علياء فوزى
وافق مجلس إدارة الشركة العربية للشحن والتفريغ، إحدى شركات القابضة للنقل البحرى والبرى، على طلب تخصيص مساحة 30 ألف متر فى ميناء الإسكندرية بجوار باب 45-54 لاستخدامها فى أعمال تخزين الحاويات والبضائع.


وقالت الشركة، فى بيان لها، اليوم الأحد، إن مجلس الإدارة وافق على مشروع تفريغ الفحم، بالمشاركة مع شركتى المستودعات المصرية والسويس للشحن، مشيرة إلى أن خطة تطوير الشركة تركز على الارتقاء بالمعدات وتحديثها ومواكبة التطور الذي حدث في تلك الصناعة.


وأضافت أنه فى إطار تطوير الشركة تم تقديم مشروعين، الأول هو استثمار ساحة المفروزة بميناء الإسكندرية على مساحة 28 ألف متر، والثانى مشروع تداول حاويات الروافد.

 
وكشفت المؤشرات المالية للشركة عن ارتفاع خسائرها بنسبة 31% خلال ال 11 شهرًا من العام المالي الجاري.


وسجلت صافي خسائر بلغ 27.08 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية مايو الماضي، مقابل 20.71 مليون جنيه خسائر خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.


وتراجعت إيرادات الشركة خلال ذات الفترة لتسجل 9.84 مليون جنيه بنهاية مايو، مقابل 13.81 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
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