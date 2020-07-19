جامعة أسيوط تعلن عن انخفاض أعداد مصابى كورونا إلى 52 من 512 حالة تم استقبالها

أعلن الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، عن انخفاض أعداد المصابين بفيروس كورونا من الخاضعين للعلاج بمستشفيات أسيوط الجامعية إلى 52 حالة فقط، وهو ما يمثل مؤشرًا إيجابيًا عن انحسار أعداد المصابين بكوفيد 19، مشيرًا إلى استمرار متابعته لمعدل الإصابة، وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة بعودة الخدمات الطبية المعتادة بمستشفيات أسيوط الجامعية فى حال استمرار انخفاض أعداد المصابين.





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وكشف الدكتور طارق الجمال أنه خلال الفترة الماضية استقبلت مستشفيات الجامعة 512 حالة إيجابية منذ بدء تصدى مستشفيات الجامعة لجائحة كورونا وتسخير الإمكانيات العلمية والبشرية من أجل علاج المصابين من المنتسبين للجامعة ومن الحالات الحرجة من خارج الجامعة.









وقال إن الجامعة خصصت 268 سريرا لعلاج مصابي كورونا تتنوع ما بين أسرة عناية مركزة وعناية متوسطة، وغرف عادية، وذلك لاستقبال أكبر عدد من مصابي كوفيد 19 وعلاجهم بأيدي فرق طبية من أبناء الجامعة، وذلك بمستشفيات الراجحى للعزل والمستشفى الرئيسي، ومستشفى جراحة المسالك، ومستشفى الأطفال، ومستشفى صحة المرأة.









وأوضح الدكتور علاء عطية، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية، أن المستشفى الجامعي الرئيسي قام باستقبال 266 حالة "كوفيد 19"، تم خروج منهم 204 حالات بعد تعافيهم، وبلغ عدد الوفيات منهم 49 حالة كان أغلبهم من أصحاب الأمراض الخطيرة والمزمنة، وجار استكمال علاج 42 حالة أخرى، منهم 28 حالة مستقرة و17 حالة أخرى بالعناية المركزة.









وأضاف الدكتور علاء عطية أن المستشفى الجامعي لجراحة المسالك البولية والكلى قامت كذلك باستقبال 42 مصاب "كوفيد 19"، تم شفاء وخروج 38 منهم، وجار علاج 4 حالة أخرى جميعهم في حالة مستقرة.









وكشف الدكتور إيهاب فوزي، مدير مستشفى الراجحى الجامعي للعزل، أن المستشفى بدأ فى استقبال مصابي كورونا في 23 أبريل 2020 ومنذ ذلك التاريخ تم استقبال 204 حالات "كوفيد 19" تم خروج 169 منهم حالة بعد شفائهم، وبلغت أعداد الوفاة 32 حالة، وجار استكمال وعلاج 3 حالات جميعهم حالاتهم مطمئنة بالعناية المركزة.