وزير الموارد المائية: الرئيس السيسي يولي اهتماما كبيرا باستراتيجية الري الحديثة لمصلحة الفلاح

قال وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبد العاطي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتماما كبيرا باستراتيجية الري الحديثة من أجل خدمة الفلاح والزراعة بشكل عام.





جاء ذلك في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم /الأحد/ على هامش اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي، لمناقشة إمكانية توفير قروض للمزارعين لتطوير منظومة الري والصرف.





وقال عبد العاطي إن الرئيس السيسي يتابع أولا بأول مراحل تطوير منظومة الري الحديثة، لرفع كفاءة استخدام المياه، وتحسين انتاجية المحاصيل، موضحا أن الاستراتيجية التي وضعتها الوزارة في هذا الشأن من أجل مصلحة المزارعين وزيادة إنتاج المحاصيل الزراعية.





وشدد على ضرورة أن يستجيب المزارعون لعملية التطوير التي تتبناها الوزارة، مؤكدا أن هذا التطوير يهدف إلى تنوع المحاصيل الزراعية؛ مما يعود بالنفع على المواطنين.





وأشار وزير الري إلى أنه يجرى حاليا بذل المزيد من الجهد للعمل على سرعة تنفيذ الخطة الموضوعة للتحول إلى طرق الري الحديث، موجها رسالة طمأنة للمزراعين بشأن المياه بأنها متوفرة ولن يلحق الضرر بأي زراعة.







