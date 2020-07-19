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بشير عبدالفتاح: الشعب التركي ليس منحازًا لسياسات أردوغان.. فيديو

الأحد 19/يوليه/2020 - 01:46 م
بشير عبد الفتاح
بشير عبد الفتاح
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شيرين عادل
قال بشير عبد الفتاح، الكاتب المتخصص في الشأن التركي، إن الداخل التركي عموما ليس منحازا للإدارة التركية الحالية.

وأوضح الكاتب المتخصص في الشأن التركي خلال استضافته ببرنامج "8 الصبح" والمذاع عبر فضائية DMC، أن غالبية استطلاعات الرأي التي أجريت فى تركيا في الوقت الحالي، أشارت جميعها إلى تراجع شعبية الرئيس التركي أردوغان.

وأشار بشير عبد الفتاح إلى أن "الرئيس التركي أردوغان عسكر السياسة الخارجية التركية، بمعنى أنه قام بتغليب الجانب العسكري على باقي الأدوات التي تستخدم في السياسة الخارجية الدولية". 

وأشار الكاتب المتخصص فى الشأن التركي، إلى أن تجاوزات أردوغان وانتهاكه للمواثيق الدولية تتسبب في انقسام الشارع التركي. 

يذكر أن صحيفة "نورديك مونيتور" نشرت مؤخرأ وثائق سرية حصلت عليها تفضح تجسس السفارة التركية في العاصمة الكندية أوتاوا على معارضي ومنتقدي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بما في ذلك صحفيين.
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