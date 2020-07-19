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حوادث

القبض على سائق بمدينة نصر لحيازته أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص

الأحد 19/يوليه/2020 - 01:58 م
ضبط سائق
ضبط سائق
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كتب محمد صبرى
تمكن ضباط أمن القاهرة من ضبط سائق بمدينة نصر لحيازته أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص .

 فقد تمكنت قوة أمنية تابعة لقسم شرطة مدينة نصر من ضبط (سائق - مقيم بالجيزة ، وأصل بلدته مركز شرطة العدوه بالمنيا) حال استقلاله سيارة وبحوزته (طبنجة  - فرد خرطوش , وطلقتان لذات العيار - طبنجة صوت) .

وبمواجهته اعترف بتحصله على المضبوطات من (أحد الأشخاص  - مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا) "جار تحديده وضبطه" ، لتوصيلها لأحد الأشخاص"لا يعلم بياناته"، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتبين أن الطبنجة المضبوطة مبلغ بسرقتها من ديوان مركز شرطة العدوة بمديرية أمن المنيا إبان أحداث العدوة فى غضون عام 2013م.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما فى مجال مكافحة جرائم الإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.
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