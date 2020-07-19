AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

القوى العاملة بالنواب تطالب بضبط مواد مشروع قانون نقابة أخصائي المكتبات والمعلومات

الأحد 19/يوليه/2020 - 02:16 م
مجلس النواب
مجلس النواب
Advertisements
فريدة محمد
طالبت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بضبط بعض مواد مشروع القانون المقدم من النائب عبد الحميد كمال، وستين عضوا آخرين، بشأن إنشاء نقابة أخصائي المكتبات والمعلومات والأرشيف، لضبط وربط المواد أرقام (٥٦/٤٨/١٠/٦) لتحديد قيم رسوم القيد واشتراكات الأعضاء الشهرية، حتي لا يكون بها عوار دستورى ولا يتم الاعتراض عليها.

وطلبت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة، والتي ترأست اللجنة خلال الاجتماع، من تاج الدين مدحت مستشار وزارة والنائب عبد الحميد كمال مقدم المشروع، والدكتورة نيفين محمد رئيس مجلس إدارة دار الكتب، ضرورة ربط المواد المطلوب ضبطها حتي يمكن الانتهاء من القانون والموافقة عليه خلال اجتماع اللجنة القادم.

ووافقت لجنة القوي العاملة بالبرلمان علي المواد رقم ٥٧/٥٦ من مشروع القانون، وعلي المادة رقم ٥٣ بعد إعادة ضبطها وصياغتها، وتنص علي أن ينشأ بالنقابة صندوق للمعاشات لأعضاء النقابة ولورثتهم طبقا لأحكام القانون الخاص بالمعاشات.

كما أجلت اللجنة المادة رقم ٥٨ لملاحظات مندوبي وزارة التخطيط ووزارة المالية، حتى يمكن ضبطهما، وطالبت النائبة سولاف درويش من مندوبي الوزارتين سرعة ضبط المادة وصياغتها وعرضها في اجتماع اللجنة القادم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

برلمانية: مناقشة تعديل شروط الخروج على المعاش المبكر

رئيس نقابة القطاع الخاص ينتقد مقترح "عطوة" لتعديل قانون المعاشات الجديد

النائبة سولاف درويش : المرأة المصرية حصدت 4 مكاسب بعد ثورة 30 يونيو .. فيديو

النائبة سولاف درويش: قانون قطاع الأعمال يصب فى مصلحة العمال والشركات

لجان البرلمان تبحث نقابة أخصائيي المكتبات ومعوقات سيارات الكهرباء

درويش: قانون الاستثمار يساعد العائدين من الخارج على إقامة المشاريع

ترشيحاتنا

قرار مفاجئ دون مقدمات .. تركيا تعلق رحلاتها الجوية إلى إيران

في 10 دقائق .. طريقة عمل البيض الأمريكي

التعليم تنفي تسريب امتحانات الجيولوجيا والتفاضل وعلم النفس قبل توزيعها في اللجان

تجديد حبس 6 متهمين في واقعة الاعتداء على فتاة تيك توك منة عبد العزيز 45 يومًا

اللواء محمد مرسى وزيرا للإنتاج الحربي

البحر بينادي .. عمر الشناوي يشارك جمهوره صورة جديدة له مع ابنه

AdvertisementS

انحسار مفاجئ للنيلين.. خروج محطات مياه عن الخدمة في السودان

ضربة لـ أردوغان.. حذف تركيا من قائمة "المشاركين العالميين" لبرنامج مقاتلات F-35 الأمريكية

لجنة مكافحة كورونا تكشف خطة التعامل مع الفيروس خلال استقبال عيد الأضحى.. فيديو

الرئيس السيسي يشهد أداء اللواء محمد مرسي اليمين وزيراً للدولة للإنتاج الحربي

المستأجر يدفع للمالك 60% من القيمة البيعية للوحدة السكنية لتملكها.. مشروع قانون للإيجار القديم

بعد وفاة شاب انفجر هاتفه في جيبه.. تعرف على أسباب انفجار الهاتف الذكي وطرق الوقاية منها

بأسعار تصل لـ 1.67 مليون جنيه.. تفاصيل شقق متوسطي الدخل المطروحة بدءا من اليوم

الصحة: كورونا لا ينتقل عبر الهواء والتنبؤ بمستقبل الفيروس صعب.. فيديو

السودان يشكو نقص المياه.. وإثيوبيا ترد: القلق مع ارتفاع منسوب مياه سد النيل

اللواء محمد مرسى وزيرا للإنتاج الحربي

حققنا إنجازًا فى الثانوية العامة.. التعليم: 486 طالبا بمادة الفيزياء حصلوا على الدرجة النهائية.. فيديو

حسبي الله ونعم الوكيل.. شمس البارودي تتبرأ من أفلامها بإعلان مدفوع

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بماكياج جذاب.. علا رشدي بإطلالة تخطف الأنظار على إنستجرام

شاهد.. وزير الإنتاج الحربي الجديد يؤدي اليمين أمام السيسي

بفستان بطيخي .. لارا اسكندر بإطلالة جذابة من أحدث جلسة تصوير