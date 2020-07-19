القوى العاملة بالنواب تطالب بضبط مواد مشروع قانون نقابة أخصائي المكتبات والمعلومات

طالبت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بضبط بعض مواد مشروع القانون المقدم من النائب عبد الحميد كمال، وستين عضوا آخرين، بشأن إنشاء نقابة أخصائي المكتبات والمعلومات والأرشيف، لضبط وربط المواد أرقام (٥٦/٤٨/١٠/٦) لتحديد قيم رسوم القيد واشتراكات الأعضاء الشهرية، حتي لا يكون بها عوار دستورى ولا يتم الاعتراض عليها.





وطلبت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة، والتي ترأست اللجنة خلال الاجتماع، من تاج الدين مدحت مستشار وزارة والنائب عبد الحميد كمال مقدم المشروع، والدكتورة نيفين محمد رئيس مجلس إدارة دار الكتب، ضرورة ربط المواد المطلوب ضبطها حتي يمكن الانتهاء من القانون والموافقة عليه خلال اجتماع اللجنة القادم.





ووافقت لجنة القوي العاملة بالبرلمان علي المواد رقم ٥٧/٥٦ من مشروع القانون، وعلي المادة رقم ٥٣ بعد إعادة ضبطها وصياغتها، وتنص علي أن ينشأ بالنقابة صندوق للمعاشات لأعضاء النقابة ولورثتهم طبقا لأحكام القانون الخاص بالمعاشات.





كما أجلت اللجنة المادة رقم ٥٨ لملاحظات مندوبي وزارة التخطيط ووزارة المالية، حتى يمكن ضبطهما، وطالبت النائبة سولاف درويش من مندوبي الوزارتين سرعة ضبط المادة وصياغتها وعرضها في اجتماع اللجنة القادم.