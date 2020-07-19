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تعليم

السكرتير المساعد بالغربية تتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة.. صور

الأحد 19/يوليه/2020 - 02:20 م
السكرتير المساعد
السكرتير المساعد بالغربية تتفقد لجان امتحانات الثانوية
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أحمد على

تفقدت نجوى العشيرى السكرتير العام المساعد لمحافظة الغربية، اليوم الأحد، 10 لجان امتحانات ثانوية عامة بكفر الزيات وبسيون رافقها خلالها محمد صلاح رئيس مركز ومدينة كفر الزيات ومني صالح رئيس مركز ومدينة بسيون.


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وتأكدت سكرتير عام مساعد الغربية من الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية من قياس درجة الحرارة وتوزيع الكمامات والمرور ببوابات التعقيم قبل دخول اللجان والكشف علي الطلاب والملاحظين بواسطة جهاز الكشف على المعادن وتوفير سبل الراحة للطلاب.


وتفقدت "العشيرى" لجان مدارس الجمهورية الرسمية لغات ، ومدرسة التحرير الابتدائية ببسيون، ومدرسة بسيون الثانوية بنات بمدينة بسيون ، كما تفقدت مدرسة محمد هانى لاشين الثانوية بنين ، ومدرسة كفر الزيات الثانوية، ومدرسة عاطف طاحون الابتدائية ومدرسة التجارة المشتركة ومدرسة الشوربجى الاعدادية بنين، ومدرسة حلمى عبد الرؤوف الاعدادية، ومدرسة عمر بن الخطاب الرسمية لغات .


كما تفقدت مقر الحملة الميكانيكية في مدينتي كفر الزيات وبسيون والوقوف على بعض المشاكل والعمل على حلها ، ووجهت رئيس مركز ومدينة بسيون بضرورة تخصيص موظف مسئول عن متابعة الحضور والانصراف .


وأكدت "العشيري" حرص محافظة الغربية بقيادة الدكتور طارق رحمي علي دعم خطة التطوير والتجميل بشوارع وميادين المحافظة للارتقاء بالمظهر الجمالي والحضارى، حيث تابعت أعمال تطوير مدخل البوابة بمدينة بسيون، ودهان البلدورات والأحواض المزروعة بكفر الزيات،كما تابعت الأسواق العشوائية والمواقف في مدينة كفر الزيات ، ووجهت بمنع للتكدس والازدحام لمنع انتشار عدوى كورونا حفاظا علي صحة وسلامة المواطنين.

السكرتير المساعد بالغربية تتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة.. صور
السكرتير المساعد بالغربية تتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة.. صور
السكرتير المساعد بالغربية تتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة.. صور
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