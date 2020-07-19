"النقد العربي": اتجاه بعض البورصات إلى طرح مجموعة جديدة من المنتجات المالية

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وأوضحت أبرز التطورات التي شهدتها أسواق المال العربية خلال الأسبوع الماضي في سعي بعض البورصات العربية نحو طرح مجموعة جديدة من المنتجات المالية لجذب المستثمرين المحليين والأجانب لاسيما فيما يتعلق بالصناديق الاستثمارية المتداولة، وصناديق الاستثمار العقاري، وصناديق الاستثمار في الأسهم المتوافقة مع الشريعة، علاوة على إعلان بعض البورصات العربية عن إطلاق أسواق لتداول المشتقات المالية.وواصلت البورصات العربية خلال الأسبوع مساعيها للاستفادة من فرص التحول الرقمي من خلال تطوير منصات رقمية للتداول، وتطبيقات ذكية لمتابعة حركة التداولات، والافصاحات بطريقة آنية وسلسلة تُمكن المستثمرين من اتخاذ قراراتهم بسهولة ويسر.كما واصلت الأسواق المالية العربية كذلك عملية الإفصاح عن نتائج أعمال الشركات المدرجة سواءً من خلال شاشات التداول الحية، أو من خلال عمليات الإفصاح عن بُعد عبر عدد من التطبيقات التقنية التي ساعدت تلك الأسواق خلال الفترة الماضية على الاستمرار في نشر نتائج الأعمال -رغم تداعيات جائحة كورونا- بما ساهم في تعزيز الشفافية ودعم التداولات.من جهة أخرى، قامت بعض أسواق المال العربية خلال الأسبوع الماضي بنشر تقارير الأداء نصف السنوي الخاصة بها، التي أظهرت نجاح عدد منها في جذب المستثمرين الأجانب عن طريق تشجيع المزيد من الشركات المدرجة على زيادة نسبة الأسهم المسموح للأجانب بتداولها، وكذلك عن طريق زيادة مستويات الشفافية والإفصاح.وسجل عدد من البورصات العربية انخفاضًا في مؤشرات الأداء خلال الأسبوع الماضي، سواءً فيما يتعلق بانخفاض حجم أو قيمة التداول المُسجلة خلال الأسبوع بما يعكس إفصاحات عدد من الشركات المدرجة عن بياناتها المالية، أو ترقب نتائج أعمال شركات أخرى. على صعيد القيمة السوقية للأوراق المالية المدرجة في الأسواق المالية العربية، فقد شهدت تحسنًا في أربع بورصات عربية خلال الأسبوع الماضي بنسب تراوحت ما بين 0.21 و1.35 في المائة مستفيدةً من اتجاه عدد من الدول العربية إلى تخفيف القيود على الأنشطة الاقتصادية لاسيما في المغرب والبحرين. فيما تراجعت في بورصات عربية أخرى جاء على رأسها البورصة المصرية نتيجة تواصل عمليات البيع لجني الأرباح من قبل المستثمرين الأجانب.ويُشار في هذا الإطار إلى أن صندوق النقد العربي يهتم منذ عام 1995 برصد تطور الأداء الدوري للبورصات العربية من خلال احتساب مؤشر مركب يقيس تطور أداء الأسواق المالية العربية مجتمعة مرجحًا بالقيمة السوقية لهذه البورصات ويضم المؤشر حالياُ سبعة عشر سوقًا ماليًا عربيًا.