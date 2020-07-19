سارة الطباخ تفشل في إيقاف الشرنوبي .. ونقابة الموسيقيين ترفض الشكوى

قررت نقابة الموسيقيين رفض طلب سارة الطباخ ضد الفنان محمد الشرنوبي بالايقاف، وتم الموافقة على طلب الفنان بـ"غل" يد النقابة على النزاع القائم بين الفنان محمد الشرنوبي وسارة الطباخ.





وكانت سارة الطباخ قد قدمت شكوى ضد محمد الشرنوبي وقد حققت النقابة في الموضوع لمدة شهر وبعد اجتماع مجلس النقابة قد وافقوا على طلب الفنان محمد الشرنوبي وهو ترك النزاع للقضاء.





يذكر أن اللجنة الثلاثية مكونة من نقابة المهن التمثيلية ونقابة السينمائيين وغرفة صناعة السينما كانوا رفضوا ايضًا الشكوى التي كانت مقدمة من المذكورة.





وكانت محكمة مجلس الدولة حكمت لصالح الفنان بإلغاء قرار المسبق وحث الحكم على تمنع اي جهة ان توقف الفنان وان تصدر اي جزاء ضده في موضوع سارة الطباخ بذلك محمد الشرنوبي يكون قد تحرر من هذه المشكلة وبإقرار جميع النقابات وغرفة صناعة السينما انه قادر على العمل بدون اي قيود أخرى من شركة ايرث برودكشن.





بينما كانت سبب الدعوى القضائية المقدمة من الشرنوبي ضد سارة الطباخ، رغبته في فسخ العقد المبرم بينهما لتوليها الشئون الإنتاجية الخاصة به.