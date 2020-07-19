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فن

سلمى عادل: انتظروني في دويتو مع أدهم سليمان

الأحد 19/يوليه/2020 - 02:16 م
سلمى عادل
سلمى عادل
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آيه عاطف
قالت المطربة الشابة سلمى عادل، إنها تستعد خلال الفترة المقبلة لتسجيل أغنية مع المطرب أدهم سليمان، مشيرة إلى أنه لم يتم تحديد اسم الأغنية حتى الآن وجار التجهيز لها. 

وأعربت سلمى في تصريحات صحفية صباح اليوم الأحد، عن سعادتها بردود الفعل التي حققتها من خلال بعض مقاطع الفيديو التي أطلقتها عبر السوشيال ميديا مؤخرا مشيرة إلي انها اختارت هذا الطريق كونه تكور كبير للجيل الحالي. 

وأشارت سلمى بخصوص الأغنية الجديدة مع ادهم سليمان أنها تعرفت عليه عن طريق بعض أصدقائها واتفقوا سويا على تقديم أغنية سينجل ولكن تأخر تقديمها بسبب الظروف التي يمر بها العالم وانتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

واختتمت سلمى عادل، أن هناك بعض الفنانين دعموها من خلال نشر فيديوهاتها من بينهم الفنان صبري وقول والملحن مدين والفنان محمد علي رزق وآخرون موجهة لهم الشكر على دعمهم لها، إضافة إلى بعض المتابعين لها.

وأصدرت سلمى، 4 أغنيات سينجل في بداية مشوارها من بينهما أغنية عن التنمر وأغنية للشهيد إضافة إلى أنها في السنة الأولى من معهد الموسيقى العربية.
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