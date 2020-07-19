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برلمان

عبد العال يحيل تعديل بعض أحكام قانون التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء للجان المختصة

الأحد 19/يوليه/2020 - 02:32 م
علي عبد العال رئيس
علي عبد العال رئيس مجلس النواب
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يوسف سامح
أحال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال مشروع قانون مقدما من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء رقم 14 لسنة 2012، إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكتب لجنة الإدارة المحلية.

جاء ذلك في مستهل الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم "الأحد"، والتي يأخذ فيها المجلس الرأي النهائي على عدد مشروعات القوانين، من بينها مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019 /2020، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991.

وكان قد افتتح منذ قليل الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب اعمال الجلسة العامة للبرلمان لأخذ الرأي النهائي على 9 مشروعات بقوانين، بالإضافة إلى مناقشة 9 مشروعات قوانين أخرى أبرزها مشروع قانون بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 ومشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019 /2020 ومشروع قانون بشأن المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية.
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