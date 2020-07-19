عبد العال يحيل تعديل بعض أحكام قانون التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء للجان المختصة

أحال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال مشروع قانون مقدما من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء رقم 14 لسنة 2012، إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكتب لجنة الإدارة المحلية.
جاء ذلك في مستهل الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم "الأحد"، والتي يأخذ فيها المجلس الرأي النهائي على عدد مشروعات القوانين، من بينها مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019 /2020، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991.
وكان قد افتتح منذ قليل الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب اعمال الجلسة العامة للبرلمان لأخذ الرأي النهائي على 9 مشروعات بقوانين، بالإضافة إلى مناقشة 9 مشروعات قوانين أخرى أبرزها مشروع قانون بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 ومشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019 /2020 ومشروع قانون بشأن المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية.