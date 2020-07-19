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منوعات

شاهد| دولة أوروبية تحتفل بمهرجان موسيقي رغم كورونا

الأحد 19/يوليه/2020 - 02:21 م
في دولة ليتوانيا
في دولة ليتوانيا
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محمد علي
يبدو إن هناك عددا من الدول التي لا تشعر بوجود فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في العالم رغم أنه يواصل حصد أرواح الآلاف كل يوم، وهناك دولة صغيرة يندر ذكرها وهي ليتوانيا لكنها لا تعبأ بالإجراءات الاحترازية.

ووفق ما ذكرت صحف بريطانية، فليتوانيا التي سجلت حالات قليلة بالفيروس، من الدول التي تعيش بشكل عادي مع انخفاض حالات الإصابة.

فخلال الساعات الماضية، عزف موسيقيون محترفون وهواة في الشوارع والحدائق في البلدة القديمة في فيلنيوس، وذلك احتفالًا بيوم موسيقى الشارع.

وسجلت البلد الأوروبي، أقل من 2000 إصابة ولم يزد عدد المتوفين عن 80 شخصًا جراء الفيروس.
شاهد| دولة أوروبية تحتفل بمهرجان موسيقي رغم كورونا
شاهد| دولة أوروبية تحتفل بمهرجان موسيقي رغم كورونا
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